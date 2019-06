USA: IN ROMANIA PER LA PRIMA VOLTA MOSTRATO IL NUOVO TIPO DI CARRO ARMATO

Durante le recenti manovre congiunte USA Romania “Justice Eagle” un versione nuova del carro Abrahams è stata fotografata per la prima volta:

Cosa è stato montato sul carro M1 Abrahams di nuovo? Il nuovo componente probabilmente è il sistema di difesa antimissile attivo APS, creato specificamente per difendere i mezzi corazzati dagli attacchi di proiettili a razzo RPG e missili teleguidati.

Il sistema è attivo, cioè identifica le minacce e le neutralizza, ed è piuttosto complesso. Realizzato dagli Israeliani della Rafael Davanced Defence System e si chiama Trophy. Come funziona questo sistema?

Il sistema si basa su un radar di intercettazione, un lanciatore di proiettili di piccolo calibro, e di una serie di contromisure. In situazione bellica, nel caso venga lanciato un missile o un RPG contro il mezzo corazzato, il radar registra l’arrivo della minaccia, quindi un elaboratore elettronico la identifica e la classifica come tale, quindi il sistema sia avverte l’equipaggio, sia interviene lanciando una contromisura, sotto forma di un proiettile di piccolo calibro destinato a disattivare la minaccia. Il sistema viene venduto come in grado di proteggere il mezzo corazzato a 360 gradi, come se fosse al di sotto di una cupola virtuale.

Il sistema è stato applicato nell’ultimo aggiornamento del carro da battaglia USA, M1A2 SEPv3, e, a detta degli operatori, pare aver di gran lunga superato tutte le attese.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐