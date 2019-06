IUS ET VIS: SEMINARIO SU NPL E SDEBITAZIONE

In unItalia in cui si sentono sempre più feroci le fauci di una crescita economica stitica se non inesistente, in cui è sempre più facile cadere nella spirale debitoria, è importante per gli operatori del settore legale essere preparati a far fronte a qualsiasi fattispecie legale possa porsi davanti. Questo è ancora più importante in una situazione in cui la cessione esterna degli NPL, (Non performing loans) pone il legale di fronte ad una pluralità complessa di soggetti creditori dalle forme sociali le più varie.

Per questi motivi l’associazione Jus et Vis ha organizzato un seminario per il giorno 12 giugno, presso la Camera del Lavoro di Milano, avente come finalità la preparazione del professionista ad affrontare le complessità della sdebitazione legale, con un approccio moderno basato sullo studio dei casi di successo.

Interverranno

Giovanna Leone, psicologa, Professore associato, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Università di Roma la Sapienza

Francesco Quarta, Avvocato, Docente di diritto privato nell’Università di Bologna, già componente dell’Arbitro Bancario Finanziario

Prof. Ugo Malvagna, Assegnista di ricerca di Diritto bancario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

Giulio Della Croce, Notaio, Dottore di ricerca presso la cattedra di Diritto Commerciale – Università di Bergamo

Monica Pagano, Avvocato del Foro di Milano

Matteo Marini, Avvocato del Foro di Brescia

Andrea Arman, Avvocato del Foro di Treviso

Elena Mancuso, Avvocato del Foro di Catanzaro, Adusbef Catanzaro, Responsabile Regione Calabria

Angela Blando, Avvocato del Foro di Palermo, Adusbef Palermo, Responsabile Regione Sicilia

Sergio Bramini, imprenditore

Giovanni Pastore, imprenditore

Moderatore:

Ing. Alfonso Scarano, Presidente di AssoTAG

Per informazioni : formazione@jusetvis.it



