USA: confermata la crescita al 2,3%, che in Europa ci scordiamo. Però sta rallentando

Confermati i dati di crescita preliminari negli USA, in termini di PIL. L’economia statunitense ha registrato un’espansione annualizzata del 2,3% nel quarto trimestre del 2024, la crescita più lenta degli ultimi tre trimestri, in calo rispetto al 3,1% del terzo trimestre e in linea con la stima preliminare.

I consumi personali sono rimasti il principale motore della crescita, aumentando del 4,2%, il dato più alto dal primo trimestre del 2023, in linea con la stima preliminare. La spesa è aumentata sia per i beni (6,1%) che per i servizi (3,3%).

Inoltre, le esportazioni sono diminuite leggermente meno (-0,5% contro -0,8%) e le importazioni sono diminuite leggermente più di quanto inizialmente previsto (-1,2% contro -0,8%), lasciando il contributo del commercio netto positivo a 0,12 pp. Anche la spesa pubblica è aumentata di più (2,9% contro 2,5%).

Le scorte private hanno ridotto la crescita di 0,81 pp, meno di 0,93 pp. D’altro canto, gli investimenti fissi si sono contratti maggiormente (-1,4% contro -0,6%), a causa delle attrezzature (-9% contro -7,8%) e poiché gli investimenti in prodotti di proprietà intellettuale non sono aumentati (0% contro 2,6%).

Gli investimenti residenziali, tuttavia, sono aumentati più di quanto inizialmente previsto (5,4% contro 5,3%). Considerando l’intero 2024, l’economia è progredita del 2,8%.

Ecco il grafico del PIL:

Questo è il dato di partenza per Trump, e quello che dovrebbe preoccuparlo di più non tanto il dato di partenza, ma la tendenza, che è al ribasso. Quindi non solo il nuovo governo deve affrontare qquanto lasciato dal precedente, ma dovrà anche cambiare una tendenza consolidata.

Il primo trimestre del 2025 sarà di prova, i primi effetti della politica di Trump li vedremo nel secondo trimestre.