Urgenti informazioni di base sul Venezuela, per tutti

Intervista con Franco Fracassi sul Venezuela .

Si può parlare di sovranità in un mondo in cui i “mercati” speculativi, di fatto, decidono le politiche degli stati e possono, se vogliono, far cadere governi? Si può parlare di democrazia quando tre entità finanziarie, legate tra di loro, controllano un terzo della ricchezza mondiale e possono condizionare, con un fiume di danaro, le elezioni in qualsiasi luogo del mondo? Venezuela ed Italia, realtà in apparenza lontanissime, sono invece due esempi di come il potere della finanza dirige e determina i processi politici.



