UNA RISATA CI LIBERERA’ (di Marco Santero)

Questa pacata discussione sull’allegria come base di una vita individuale e sociale sana, prospera e felice ritengo che sia uno dei punti più alti di comunicazione positiva che Byoblu ha raggiunto.

Fantastico il parallelo fra la Bibbia che fa partire la storia umana da una espulsione dal paradiso con una condanna eterna al dolore, alla fatica e alla precarietà e il vangelo gnostico che basa la creazione su successive risate di Dio.

Riflettere in questo modo sulla salute, sui segnali del corpo che vanno capiti e non repressi da farmaci, è un approccio assolutamente rivoluzionario.

Ovviamente per la medicina classica, che ormai è diventata un front office dell’industria medica e farmaceutica, questo approccio è fantascienza e sicuramente verrà denigrato e escluso da qualunque percorso di ricerca ufficiale.

Anzi c’è una regolare repressione della libertà individuali (compresa la libertà di scegliersi il proprio percorso di cura) e libri come “la fabbrica dei malati” del giornalista Pamio è assolutamente devastante perché squarcia la cappa che è stata calata sui “protocolli sanitari” ormai imposti in modo spietato ma assolutamente funzionale alla produzione di profitto per il sistema economico che sovrasta la sanità ormai in tutto il pianeta.

“IL PARADIGMA DELLA GIOIA CHE E’ IL GARANTE DELLA NOSTRA SALUTE”

Una frase che prospetta un nuovo mezzo, un nuovo mondo in cui il “MINISTERO DELLA PAURA” su cui si basa il potere Politico e a cascata quello economico cui deve essere rimessa la “museruola” della Costituzione Economica e ripartire dai fondamentali della vita e delle esigenze umana.

“Le malattie sono soggettive” e bisogna personalizzare la cura per eliminare le cause o il blocco psicologico che ha creato le premesse perché si arrivi alla malattia.

Veramente eccezionale la pacatezza con cui questa coppia porta avanti da decenni una riflessione sulla salute e la malattia, su come si deve esplorare la malattia come segnale del corpo che chiede un cambio di vita, di abitudini, di atteggiamento verso la vita.

PENSIERO, EMOZIONI, RELAZIONI, SPIRITO E CORPO = METODO P.E.R.S.C.

Per riattivare la naturale capacità del corpo umano di autoguarigione e di ripristinare gli equilibri corporei e ambientali.

“Epigenetica è la nuova scienza che dimostra come i pensieri e le emozioni creano la realtà fisica.”

L’essenza della materia è energia “solidificata” (lo dicono le ricerche scientifiche più avanzate), una quantità mostruosa di energia ( E=MC al quadrato, la famosa formula di Einstein in cui l’energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce, cioè 30.000.000.000, una cifra colossale di energia) che viene canalizzata proprio dai pensieri e dalle emozioni.

Questa puntata di Byoblu rappresenta un picco assoluto di filosofia pura, intesa come amore per la Conoscenza.

Ne consegue la conoscenza di come ci ingannano per annichilirci a nostra insaputa:

Incanalare l’energia facendo credere alle masse di avere autodeterminazione nell’uso della propria energia, di essere liberi, ma si tratta solo di libertà individuale, mentre a livello collettivo i singoli man mano ridiventano SERVI DELLA GLEBA del neoliberismo imperante. Creando un ologramma di democrazia che maschera la reale dittatura.

Questo è stato il diabolico colpo di genio dell’élites dominante.

Quindi la “rivoluzione” deve essere innanzi tutto culturale.