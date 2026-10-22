Una nuova intelligenza artificiale vuole ascoltare il “grido elettrico” delle piante per salvare i raccolti dalla siccità

I cambiamenti del clima e la scarsità d’acqua stanno mettendo in ginocchio le coltivazioni in tutto il mondo, con perdite economiche che superano ogni anno decine di miliardi di euro. Quando un agricoltore vede le foglie ingiallite o secche, spesso il danno è già fatto e la resa del raccolto è compromessa.

Per decenni abbiamo provato a indovinare la salute dei campi guardando dall’esterno: sonde nel terreno, previsioni meteo e fotografie satellitari. Nessuno, però, aveva mai chiesto direttamente alla pianta come stesse.

Ora una start-up californiana vuole cambiare radicalmente le cose, trasformando i campi coltivati in una rete di trasmissione biologica.

La svolta di Electric Plant Company: 11,2 milioni di dollari per dare voce ai vegetali

La società si chiama Electric Plant Company ed è appena uscita dalla fase di sviluppo riservato con un finanziamento iniziale di 11,2 milioni di dollari.

A guidare l’impresa ci sono Justin Mast, già fondatore della piattaforma Bloomscape, e il neuroscienziato Lee von Kraus, forte di collaborazioni passate con la DARPA e l’agenzia governativa statunitense per l’ambiente (EPA).

L’obiettivo non è fare conversazione da salotto con i gerani sul balcone, ma risolvere un problema produttivo enorme. Le piante generano costantemente piccolissimi impulsi elettrici. Quando mancano acqua o nutrienti, o quando l’aria diventa troppo calda, questi segnali cambiano frequenza e intensità.

La start-up ha realizzato un sensore a basso costo, chiamato “Bud”, che si applica direttamente sul tronco o sul ramo. Il sensore registra queste micro-scariche e le invia a un modello di intelligenza artificiale sviluppato su misura: “Bombadil“.

Come funziona Bombadil: l’algoritmo che decifra i segnali biologici

A differenza dei modelli linguistici come ChatGPT che analizzano testi scritti, Bombadil è stato addestrato su oltre 4 milioni di ore di registrazioni bioelettriche (salite già a 7 milioni), prelevate da più di 1.400 piante appartenenti a 100 specie diverse.

Secondo l’azienda, si tratta del più grande archivio di dati biologici mai raccolto, persino superiore a tutte le registrazioni pubbliche sull’attività cerebrale umana.

Il modello non si limita a fotografare lo stato del singolo albero, ma individua le caratteristiche comuni a molte specie. Tra i parametri analizzati in tempo reale troviamo:

L’efficienza della fotosintesi: per capire quanta energia la pianta riesce a produrre.

per capire quanta energia la pianta riesce a produrre. La temperatura delle foglie rispetto all’aria circostante: indice vitale per rilevare lo stress termico.

indice vitale per rilevare lo stress termico. L’indice di stress idrico (CWSI): il dato standard usato dagli agronomi per capire l’urgenza dell’irrigazione.

Dal satellite alla linfa: il confronto sul campo

Fino a ieri, il monitoraggio agricolo si basava su stime indirette. L’introduzione dei sensori elettrofisiologici propone un passaggio dall’osservazione ambientale alla diagnosi clinica diretta.

Metodo di controllo Dati rilevati Limite principale Impatto economico Satelliti e droni Immagini visive e termiche dall’alto Notano il problema solo a danno visibile avvenuto Rischio di intervento tardivo sui raccolti Sonde nel terreno Umidità e composizione chimica del suolo Misurano l’ambiente, non la reale sete della pianta Spreco frequente di riserve idriche Sensore Bud + Bombadil Flussi elettrici interni al tessuto vegetale Richiede l’installazione di dispositivi fisici Risparmio immediato di acqua, concimi e rese stabili

Le ricadute economiche: efficienza produttiva contro illusioni tecnologiche

Dal punto di vista dei conti agricoli, l’iniziativa tocca un nervo scoperto. L’impennata dei costi per l’energia, i concimi e l’accesso all’acqua impone alle aziende agricole di eliminare ogni spreco per non finire fuori mercato.

Poter somministrare acqua solo nell’ora esatta in cui la pianta lancia il segnale di sete significa ridurre drasticamente le bollette irrigue ed evitare la perdita di chili preziosi per ettaro.

Tuttavia, serve un sano pragmatismo. Installare sensori su migliaia di ettari di grano o soia a basso margine sarebbe oggi insostenibile dal punto di vista economico. Il modello troverà un’applicazione reale soprattutto nelle colture ad alto valore aggiunto:

Vigneti di pregio per la produzione vitivinicola.

Frutteti intensivi di mele, agrumi o mandorli.

Coltivazioni protette in serra dove ogni metro quadro deve rendere al massimo.

Invece di vendere hardware a singoli contadini, Electric Plant Company punta a cedere in licenza la tecnologia agli operatori e ai consorzi agronomici già presenti sul territorio. Una scelta saggia, perché la terra richiede esperienza pratica e non semplici slogan della Silicon Valley. Saranno poi i contadini a migliorarli e applicarli in modo pratico.

La scommessa economica è chiara: trasformare la pianta da organismo passivo che subisce il clima a primo controllore della propria catena produttiva. Se i sensori manterranno le promesse sui costi, l’agricoltura di precisione farà un autentico salto di qualità.