Una grande frittata! Dove costano di più le Uova ?

Con la crescita della popolazione mondiale e l’aumento della domanda di proteine a prezzi accessibili, le uova rimangono un alimento fondamentale per la dieta. In media, le persone consumano circa 10 kg di uova all’anno.

Tuttavia, negli ultimi anni i prezzi sono aumentati a causa delle epidemie di influenza aviaria e dell’aumento dei costi dei mangimi, del carburante e della manodopera, che gli allevatori stanno scaricando sui consumatori. In soli quattro anni, i prezzi delle uova negli Stati Uniti sono aumentati del 238% .

Questo grafico, realizzato da Bruno Venditti di Visual Capitalist, analizza quanto pagano i consumatori per una dozzina di uova nelle principali economie, sulla base dei dati crowdsourcing di Numbeo e delle statistiche nazionali ufficiali. I valori valutari sono convertiti al 24 aprile 2025.

La Svizzera in cima alla lista

La Svizzera è in cima alla classifica globale, con i consumatori che pagano in media 7,31 dollari per una dozzina di uova, il prezzo più alto a livello globale e quasi il doppio di quanto pagano gli acquirenti nella vicina Italia.

D’altro canto, l’India offre i prezzi più bassi, con una dozzina di uova che costano solo 0,97 dollari, a testimonianza di una maggiore accessibilità economica nei mercati emergenti.

Classifica Paese Prezzo (USD)

🥇 1 🇨🇭 Svizzera 7,27 dollari

🥈 2 🇳🇿 Nuova Zelanda 6,40 dollari

🥉 3 🇮🇸 Islanda 6,23 dollari

4 🇧🇧 Barbados 5,39 dollari

5 🇩🇰 Danimarca 4,93 dollari

6 🇱🇺 Lussemburgo 4 dollari. 91

7 🇳🇱 Paesi Bassi $4,76

8 🇦🇹 Austria $4,54

9 🇬🇷 Grecia $4,39

10 🇸🇪 Svezia $4,34

11 🇳🇴 Norvegia $4,32

12 🇦🇺 Australia $4,27

13 🇺🇸 Stati Uniti $4,25

14 🇫🇷 Francia $4. 22

15 🇹🇹 Trinidad e Tobago $4,20

16 🇮🇪 Irlanda $4,20

17 🇺🇾 Uruguay $4,17

18 🇨🇾 Cipro $4,17

19 🇮🇱 Israele $4,03

20 🇬🇧 Regno Unito $3,94

21 🇧🇪 Belgio $3,93

22 🇮🇹 Italia $3. 93

23 🇩🇪 Germania $3,77

24 🇸🇮 Slovenia $3,69

25 🇸🇰 Slovacchia $3,68

26 🇭🇷 Croazia $3,63

27 🇲🇹 Malta $3,63

28 🇨🇱 Cile $3,59

29 🇦🇱 Albania $3,58

30 🇨🇦 Canada $3,50

I prezzi negli Stati Uniti aumentano tra carenze e cambiamenti di politiche

I prezzi delle uova negli Stati Uniti sono saliti bruscamente fino alla fine dell’amministrazione Biden (superando gli 8 dollari a dozzina), grazie a una combinazione di epidemie di influenza aviaria e interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno fatto lievitare i costi, superando i prezzi di molti Paesi europei e del Canada.

Nelle ultime settimane, da quando è subentrato il presidente Trump, i prezzi delle uova sono tornati sotto i 4 dollari la dozzina…

I mercati emergenti offrono prezzi relativamente convenienti

Nonostante l’inflazione globale, diversi mercati emergenti rimangono un paradiso per il prezzo delle uova. In Brasile, Russia e Cina, i consumatori pagano meno di 2 dollari la dozzina, rendendo le uova una fonte proteica altamente accessibile per ampie popolazioni.