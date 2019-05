ULTIMI CLAMOROSI SONDAGGI dal Regno Unito

Vengono pubblicati gli ultimi sondaggi fatti dal 20 al 22 maggio per il Regno Unito dove si sta votando per le elezioni europee, ed i risultati, sono CLAMOROSI. Ricordiamo che i risultati reali verranno resi noti solo domenica sera, ad urne chiuse anche per gli altri 26 paesi, mentre si vota anche nei Paesi Bassi, ma questi sondaggi sono stati terminati quando già il gabinetto May era entrato nella sua ultima crisi, forse quella finale.

I primi due partiti non sarebbero quelli che da oltre 100 anni guidano la politica britannica.

Brexit Party primo partito con il 35% ed i Liberal Democratici (ALDE), Remainer, come secondi con il 20%, quindi i Laburisti con il 15% I verdi con il 10% ed i Conservatori con solo il 9%.

La mancata soluzione da parte dei Tories e dei Labour della Brexit, ha condotto ad una evidente polarizzazione degli interessi su questo tema, la questa, a sua volta, ha premiato in modo assoluto i due partiti che hanno le posizioni più chiare ed univoche : Brexit Party da un lato ed i Liberal Democratici dall’altro. Al contrario vengono duramente puniti i partiti tradizionali che non hanno saputo prendere una decisione e si sono barcamenati in mezze misure compromissorie che, alla fine, hanno scontentato tutti. Gli elettori hanno anche dato un’indicazione della “”Certezza” del proprio voto: il 90% degli elettori dii Brexit Party ha affermato che con certezza voterà quel partito, mentre per i verdi la percentuale scende al 46%, peer i laburisti al 44% ed aal 40% per i Liberaldemocratici. Quindi se il dato del vincitore appare più sicuro, al contrario sono più incerti quelli sugli inseguitori.



