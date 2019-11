TUTTI SONO BRAVISSIMI…fino a quando non incontrano le elezioni…

Palazzo Chigi è pieno di eccezionali comunicatori, tutta gente bravissima, soprattutto secondo i giornalisti. Guardate come, giustamente in quel momento, Next quotidiano, testata online con sede in Svizzera e mente a Roma, elogiava e blandiva il buon Addetto Stampa del PdC alla formazione del nuovo esecutivo.

Cavolo, ma Casalino ha proprio stracciato Morisi, lo ha proprio fatto a fettine, lo ha ridotto in briciole, non è rimasto nulla, se non una poltiglia di “Bestia”. Infatti….. (originale qui)

Purtroppo, come tutti i piani di battaglia sono perfetti fino a quando non incontrano il nemico, così tutti le strategie di comunicazione politica sono perfette fino a quando non si va a votare. Purtroppo per Casalino e per i suoi adulatori ci sono le elezioni, ed in Umbria l’alleanza PD+M5s , quella che tanto ha lanciato la comunicazione governativa, ha preso una sberla storica: 20 punti percentuali di distanza dal Centrodestra.

Ora non tutte le colpe sono di Casalino: se devo comunicare una tema pessimo posso infiocchettarlo un po’, ma sempre pessimo rimane. C’è questa idea per cui la comunicazione possa astrarsi dalla qualità politica alla base, ma purtroppo non è così ed una melma sempre tale è. Però prima elogiare sperticatamente è meglio attendere la battaglia, oppure si avranno delle brutte sorprese.

E soprattutto, caro Casalino, ricordati dell’Ambasciatore Razzi. Negli anni trenta, tornando da una conferenza sui gas venefici fu invitato da Mussolini in persona a riferire. Il dittatore gli chiese qual’era il gas più letale. “L’incenso, Eccellenza”