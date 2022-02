Tutela dell’Ambiente in Costituzione: le (realistiche) ipotesi di un Complottista

Riceviamo e pubblichiamo.

Il giorno 8 Febbraio 2022, con l’approvazione da parte della Camera

della proposta di legge costituzionale (Modifiche agli articoli 9 e 41 della

Costituzione in materia di tutela dell’ambiente), l’Italia diventa uno dei

primi stati a gestione esterna delle élite del WEF.

In sintesi: come possiamo leggere sul sito del Dipartimento delle

Riforme Costituzionali “il disegno di legge costituzionale inserisce nella

Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e

degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Nel dettaglio, abbiamo una integrazione dell’articolo 9 della

Costituzione: il disegno di legge in esame introduce tra i principi

fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli

ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce,

altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela

degli animali.

La modifica dell’art. 9 avviene aggiungendo un terzo comma ai due

originari, con la seguente formulazione composta di due distinte

proposizioni: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche

nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i

modi e le forme di tutela degli animali»

Inoltre, il disegno di legge, si limita a ritoccare il secondo e il terzo

comma dell’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa

economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e

all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni

perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini ambientali:

nel primo caso, con l’aggiunta del riferimento al “danno alla salute” e al

“danno all’ambiente”, a integrazione del catalogo di limiti che si

impongono all’esercizio della libertà di iniziativa economica privata nel

testo che risulterebbe dalla modifica, «Non può svolgersi in contrasto

con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente,

alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»;

nel secondo caso, con l’aggiunta dei “fini ambientali” tra le finalità cui

può essere espressamente funzionalizzata («indirizzata e coordinata»)

l’attività economica (sia pubblica che privata) mediante i programmi e i

controlli opportuni che la legge è abilitata a determinare, con l’effetto di

esitare la seguente formula testuale: «La legge determina i programmi e

i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Infine il disegno di legge reca una clausola di salvaguardia delle

competenze legislative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.”.

In pratica, ciò che le élite globaliste del World Economic Forum

vogliono per noi è qualcosa che assomigli al “fascismo aziendale”.

Era solo il 2020 l’anno in cui Klaus Schwab, il fondatore del WEF

scriveva sul suo libro “COVID-19 and the Great Reset” che il virus

fuggito da Wuhan sarebbe stato un’opportunità meravigliosa per rifare il

mondo secondo i dettami indicati dalla sua organizzazione e dai suoi

iscritti.

L’Italia, quindi, spinta dai suoi ministri Colao e Cingolani, punte di

diamante del WEF nel nostro governo, si appresta a seguire l’agenda

pre-compilata dai miliardari di Davos con alcuni giocatori esterni quali

George Soros, Bill Gates, John Kerry, e una miriade di altri esponenti di

sinistra di alto livello, insieme ai transumanisti come Ray Kurzweil,

Martine Rothblatt e quasi tutti i miliardari e aspiranti miliardari della

Silicon Valley.

Cosa prevede tale agenda?

“Non possiedi nulla e sarai felice.” Questo è il mantra del Grande Reset.

Tutto spiegato nel video originale del WEF del 2016.

Nella Nuova Normalità pensata dalle élite, ogni uomo soggetto a questa

agenda affitterà o condividerà tutto e tutti i prodotti diventeranno servizi

Ma non potrà scegliere cosa potrà affittare o condividere. Il tutto verrà

deciso in base a un punteggio di credito sociale.

Naturalmente queste scelte saranno gestite da un’oligarchia che

controllerà l’accesso ai beni e ai servizi che riterranno soddisfacenti alle

varie esigenze. Le piccole e medie imprese non potranno esistere in

modo indipendente e il compito di ognuno sarà quello di obbedire ed

essere felice come schiavo dello stato.

La parola chiave è “globale”, con un’autorità centrale in grado di

imporre l’uso di nuove fonti di energia.

L’obiettivo é il controllo della mobilità sommata al controllo sociale,

raggiungibile adducendo alla pericolosità per l’ambiente delle fonti

energetiche ordinarie, e facilmente realizzabile limitando l’uso di gas

naturale e combustibili fossili.

La Green Economy sarà imposta dal regime anche tramite la censura

che già oggi non ammette dissensi o domande ponderate. Qualsiasi

nuova idea che supera la censura viene automaticamente considerata

“disinformazione”. Persone come John Kerry, Mark Zuckerberg, Jack

Dorsey, e tanti altri, sono sul pezzo da diverso tempo.

Sostanzialmente, già da decenni avevamo, non solo in Italia, la politica

pubblica prigioniera di un’élite scientifica e tecnologica, ma questa

“pandemia” ha chiuso il cerchio definitivamente

Una classe miliardaria, una élite monopolistica si è impadronita non

solo dei governi nazionali ma anche dell’intera sfera privata di ognuno

di noi.

Anche grazie all’ “effetto Greta Thunberg”, le élite del WEF potranno

quindi decidere quali attività possono esistere e quali no sotto il loro

occhio vigile.

Purtroppo per noi, però, non siamo che agli inizi.

Quali altri orrori ci attendono?

Le élite globaliste conglobano al loro interno l’Organizzazione Mondiale

della Sanità che ha di recente modificato il passaporto vaccinale di

ognuno di noi in un codice QR pensato per essere portato da ogni

essere umano. Stanno già ipotizzando che questo codice, per evitarne

distruzione e smarrimento, venga impiantato sotto pelle. Questo

impianto, senza dubbio, fornirà una registrazione scansionabile

dell’intera storia della salute di ogni individuo.

A tal proposito, proprio il WEF offre, sin dal 2010, il suo ridicolo

“Vaccine Confidence Project” per aiutare a incrementare la fiducia negli

esitanti nei vaccini.

Inoltre, sempre utilizzando la scusa di salvare il pianeta, il WEF

suggerisce di non mangiare carne. Nel video sopracitato possiamo

ammirare una bistecca uscire da una stampante 3D che utilizza le

cellule di una mucca viva e che vengono coltivate in una sorta di

coltura.

Perché?

Secondo la versione delle élite: “le diete a base di carne sono una delle

principali fonti di gas serra. Le attività agricole rappresentano il 24% di

tutte le emissioni di gas serra ogni anno. Di queste, l’80% è dovuto

direttamente o indirettamente ad attività zootecniche, ossia quelle

attività che potremmo tranquillamente chiamare allevamenti”.

Vi starete chiedendo cosa c’entri l’allevamento con l’inquinamento.

Sempre secondo il WEF “i ruminanti (bovini e ovini) producono metano

come effetto secondario dei propri processi digestivi e lo rilasciano in

atmosfera in virtù di tali processi o con le esalazioni derivanti dal loro

letame in decomposizione”.

Quindi, letteralmente, defecano e scorreggiano.

Questa la loro colpa primaria (che potrebbe diventare anche una nostra

colpa, o forse lo è già…), questa la motivazione per cui invitano tutti a

consumare insetti al posto della carne.

Ma quale il vero intento?

L’intento primario è quello di limitare l’autonomia degli individui:

chiunque, con una piccola cascina, qualche animale e un orto,

potrebbe distaccarsi dal loro sistema. Ma, inoltre, è dimostrato che il

passaggio a una dieta senza carne crea spesso effetti negativi, tra cui

disagio gastrointestinale, insonnia, stress emotivo e cambiamenti

ormonali.

Quindi, le motivazioni principali per imporre tutti questi cambiamenti

Green, dalla difesa dell’ambiente alla una dieta a basso contenuto

proteico, è rendere le persone più docili e conformi.

Questo è quanto le élite globaliste e transumanistiche hanno in serbo

per il nostro futuro. Probabilmente ci sono anche altri progetti, uniti

all’ideologia di genere, alll’apprendimento sociale ed emotivo nelle

scuole, alle politiche dell’identità, alla censura del pensiero sbagliato da

parte della Big Tech.

Siamo solo all’inizio e tutto questo è già nel piatto, di fronte ai nostri

occhi.

Il WEF utilizza la paura basata sul disastro ambientale per promuovere

la demonizzazione dei non vaccinati impone un vero e proprio

“fascismo aziendale”.

Sapremo difenderci da tutto ciò, o accetteremo supinamente che ci

venga negata la possibilità di scegliere il nostro futuro e quello delle

nuove generazioni?

(Un Complottista)



