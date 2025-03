Trump sospende i dazi al Messico per un altro mese. Parole di elogio per il presidente Sheinbaum

Appena due giorni dopo l’introduzione dei dazi statunitensi sui prodotti messicani, Donald Trump ha fatto dietrofront e ha annunciato che saranno sospesi fino al 2 aprile.

Ecco le parole del Presidente USA dal suo social:

Dopo aver parlato con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum, ho concordato che il Messico non sarà tenuto a pagare tariffe su tutto ciò che rientra nell’accordo USMCA. L’accordo è valido fino al 2 aprile. L’ho fatto come accomodamento e per rispetto della Presidente Sheinbaum. I nostri rapporti sono stati molto buoni e stiamo lavorando duramente insieme alla frontiera, sia per impedire l’ingresso di clandestini negli Stati Uniti che per fermare il Fentanyl. Grazie al Presidente Sheinbaum per il suo impegno e la sua collaborazione!

Quindi, per la seconda volta, Trump fa marcia indietro con il Messico che, del resto, non era caduto nella provocazione e non aveva applicato contro sanzioni, lasciando spazio per le trattative.

Quindi c’è un altro rinvio, accompagnato da parole molto positive per il presidente Sheinbaum, che lascia spazio per altre trattative.

Qualcosa però deve aver concesso il Messico per ottenere questo trattamento. Sicuramente c’è cooperazione per la lotta contro il fentanyl, e l’immigrazione clandestina, due punti essenziali per il presidente USA, ma probabilmente c’è dell’altro.

Personalmente penso che il Messico sia pronto a dare dlle garanzie sul controllo degli investimenti cinesi, ed extramericani, nel Paese e anche sul transito di prodotti cinesi verso gli USA. Penso che il presidente americano stia pensando a una “Fortezza America” o a una riedizione della Dottrina Monroe anche dal punto di vista commerciale.

Comunque ormai è chiara la tattica di Trump, che alterna abilmente bastone, tanto, e carota, per chi si piega. Ormai quella dei dazi sta diventando una soap opera, e dobbiamo aspettare la prossima puntata.