Lunedì il Presidente Trump ha annunciato che la sua amministrazione sta per rilasciare 80.000 pagine relative all’assassinio del 1963 del Presidente John F. Kennedy Jr. Trump ha dichiarato ai giornalisti che il rilascio di massa avverrà martedì pomeriggio. La notizia è stata data durante una visita pomeridiana al John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

“Mentre siamo qui, ho pensato che sarebbe stato appropriato: Domani… consegneremo tutti i documenti del Kennedy”, ha dichiarato ai giornalisti Trump. “Non credo che redigeremo (cancelleremo) nulla. Ho detto: ‘Non riformulate. Non possiamo redarguire‘. Sarà molto interessante… sarete voi a decidere”. Lunedì sera, la rappresentante Anna Paulina Luna ha dichiarato che i file rilasciati saranno accessibili sul sito web dell’ Archivio Nazionale JFK Assassination Records .

Tre giorni dopo il suo insediamento, Trump ha firmato un ordine esecutivo che incaricava il direttore della National Intelligence Tulsi Gabbard e il procuratore generale Pam Bondi di elaborare un piano per “il rilascio completo di tutti i documenti relativi all’assassinio di John F. Kennedy ” e di quelli relativi alle uccisioni di Robert F. Kennedy e Martin Luther King, Jr. L’ordine ha posto i documenti relativi al JFK come prima priorità. “ A più di 50 anni da questi omicidi, le famiglie delle vittime e il popolo americano meritano la verità ”, ha dichiarato Trump annunciando l’ordine.

Il mese scorso, l’FBI ha reso noto di aver trovato, in base all’ordine, circa 2.400 nuovi documenti relativi all’assassinio di JFK, affermando che “non erano stati precedentemente riconosciuti come relativi al fascicolo dell’assassinio di JFK”. Erano stati, casualmente, fascicolati erroneamente.

Non ha fornito alcuna indicazione sulla sostanza di questo gruppo di documenti. Nel 2022, l’Archivio Nazionale ha affermato che più del 97% dei documenti relativi all’assassinio di Kennedy erano disponibili al pubblico. All’epoca, l’agenzia disse che l’intera collezione comprendeva circa 5 milioni di pagine.

“Le persone hanno aspettato decenni per questo ”, ha detto Trump lunedì. “Durante la campagna elettorale ho detto che l’avrei fatto, e sono un uomo di parola”. Nel corso di questi decenni, si è formato un consenso crescente intorno alla convinzione che la storia ufficiale sia falsa.

D’altra parte, ci sono molte teorie contrastanti sui veri responsabili. Ecco solo alcune ipotesi (se la vostra teoria principale non è presente nell’elenco, condividetela nei commenti):

La CIA ha ucciso JFK a causa della sua indignazione per la mancata invasione di Cuba dopo il fallimento dell’invasione della Baia dei Porci e per il suo desiderio di “spaccare la CIA in mille pezzi e disperderla nel vento”.

a causa della sua indignazione per la mancata invasione di Cuba dopo il fallimento dell’invasione della Baia dei Porci e per il suo desiderio di “spaccare la CIA in mille pezzi e disperderla nel vento”. L’Unione Sovietica uccise JFK come ritorsione per aver messo in imbarazzo l’URSS nella crisi dei missili di Cuba.

come ritorsione per aver messo in imbarazzo l’URSS nella crisi dei missili di Cuba. Fidel Castro uccise JFK a causa dei tentativi di assassinio degli Stati Uniti nei suoi confronti e/o a causa dell’invasione della Baia dei Porci.

a causa dei tentativi di assassinio degli Stati Uniti nei suoi confronti e/o a causa dell’invasione della Baia dei Porci. La mafia uccise JFK a causa della repressione del procuratore generale Robert F. Kennedy.

a causa della repressione del procuratore generale Robert F. Kennedy. Il vicepresidente Lyndon B. Johnson ha cospirato per uccidere JFK e prendere il potere.

e prendere il potere. Israele uccise JFK a causa della sua opposizione allo sviluppo delle armi nucleari del Paese, della sua potenziale simpatia per il diritto dei palestinesi di tornare alle loro case da cui erano stati espulsi nel 1948 e dell’insistenza con cui l’American Zionist Council si era registrato come agente di Israele in base al Foreign Agents Registration Act.

Robert F. Kennedy, Jr – figlio di RFK e nipote di JFK – potrebbe aver avuto una grande influenza sulla mossa di Trump di rilasciare i documenti a lungo segreti.

È il Segretario alla Sanità e ai Servizi Umani di Trump e da tempo indica la CIA come uno dei principali sospettati di entrambi gli omicidi. “Le prove sono schiaccianti sul coinvolgimento della CIA nell’omicidio e nell’insabbiamento [di mio zio]”, ha dichiarato RFK Jr in un’intervista al podcast 2023 .

Per quanto riguarda la morte di suo padre, ha detto che le prove della colpevolezza della CIA sono “circostanziali” ma “convincenti”.

Nel 1992, il Congresso ha approvato il John F. Kennedy Assassination Records Collection Act, che richiedeva la pubblicazione di tutti i documenti entro il 2017. In base a tale legge, ulteriori ritardi sono consentiti solo con una certificazione presidenziale che attesti che

“Il continuo rinvio è necessario a causa di un danno identificabile alla difesa militare, alle operazioni di intelligence, all’applicazione della legge o alla conduzione delle relazioni estere, e

Tale danno identificabile è di gravità tale da superare l’interesse pubblico alla divulgazione”.

Ci sono domande che ruotano intorno a ciò che verrà reso noto martedì pomeriggio. Non è chiaro se questo rappresenterà davvero “tutte” le pagine rimanenti, o se – contrariamente alle rassicurazioni di Trump ai giornalisti – alcuni documenti rilasciati potrebbero contenere delle riduzioni che lasceranno aggravati i sostenitori della trasparenza che da tempo soffrono.