TRUMP INIZIA A PICCHIARE SU GOOGLE. PARTE UN’INDAGINE PER MONOPOLIO

Trump inizia a pestare sui colossi del web , partendo da Google. Come riportato dal Wall Street Journal il Dipartimento di Giustizia, insieme alla Federal Trade Commission, con cui condivide il potere sanzionatorio in materia, avrebbe iniziato un’indagine per verificare l’abuso di posizione dominante di Alphabet, la società madre di Google, sul mercato.

La FTC ha perfino creato una commissione ad hoc per studiare i casi delle grandi del web, che è giunta ad un punto di elaborazione teorica tale da aver definito nuovi standard secondo i quali società semi monopolistiche nel web coma Amazon dovrebbero essere spezzate. Allo stato attuale non è ancora ben noto quali saranno le motivazioni giuridiche che porteranno all’intervento, ma sicuramente prenderanno le mosse dalle osservazioni e dalle sanzioni fatte da parte dell’Unione Europea che recentemente ha compito con una forte multa il colosso del web basandosi sull’integrazione e la preferenza del motore di ricerca Google all’interno del sistema operativo Android. La FTC ed il DoJ sono stati sinora molto più cauti nel colpire un colosso del web, ovviamente perchè queste società hanno sede negli USA, ma il loro peso, anche politico, sta forse diventando eccessivo. Indagini sono poi in corso anche su Facebook e sulla acquisizione di Instagram. Una mossa potrebbe anche essere il divieto per queste società di effettuare acquisizioni, impedendone la crescita. Comunque si tratta di mosse che avrebbero una grande ricaduta sulla Borsa USa , dove la capitalizzazione delle FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google/Alphabeth)

E di un settore la cui redditività ha superato quella dei settori tradizionali raggiungendo livelli tali da essere eguagliata solo dal settore sanitario

Nello stesso tempo questa battaglia potrebbe ottenere anche un appoggio bipartisan: la candidata presidenziale democratica Elizabeth Warren infatti ha messo fra le priorità del proprio programma lo spezzettamento delle grandi del web.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐