Trump: Facebok perde utenti perché la gente aspetta TRUTH, il social libero

L’ex presidente Donald Trump ha affermato che Facebook sta perdendo utenti perché la gente preferisce aspettare l’arrivo del Truth Social, la sua prossima piattaforma di social media, il cui lancio è previsto per il 21 febbraio. Truth è stato commercializzato come il luogo della libertà di parola, privo di Big Tech, anche se vi sarà un minimo di moderazione tramite l’uso della AI. La partenza di Truth, non a caso, anticipa di qualche giorno il CPAC di Orlando, cioè la grande convention dei conservatori che richiama visitatori da tutto il mondo.

Meta, la società madre di Facebook, ha annunciato giovedì che il sito ha perso circa 1 milione di utenti attivi giornalieri tra il terzo e il quarto trimestre del 2021. È stata la prima volta che la società ha segnalato un calo del numero di utenti attivi, segno che la sua formula non è più esplosiva né attraente.

“Questo significa che le persone sono stanche delle fake news e degli abusi e soprattutto sono stanche dei loro imbrogli politici”, ha detto Trump in una dichiarazione di venerdì condivisa dalla sua portavoce Liz Harington.

“Potrebbe anche essere che le persone stiano aspettando TRUTH, la piattaforma altamente sofisticata che non vediamo l’ora di aprire in un futuro non troppo lontano. È ora di mettere ordine in ciò che sta accadendo nel nostro Paese!”

Trump ha annunciatoil lancio di Truth Social dopo che aziende come Facebook e Twitter lo avevano sospeso l’anno scorso, dopo averlo accusato di incitamento alla rivolta e di ave causato i moti del Campidoglio del 6 gennaio scorso. La nuova iniziativa social ha riscosso anche un buon successo finanziario dato che DWAC, la società che dovrebbe gestire finanziariamente tutta l’operazione raccogliendo, nelle previsioni, oltre 800 milioni di dollari, in realtà ne ha raccolti molti di più e ha avuto una quotazione migliore della media del mercato a gennaio e febbraio. Considerando anche il grosso successo di Joe Rogan e dell’annuncio della sua collaborazione con Rumble (la elativa spac CFVI è esplosa) possiamo dire che il mercato ha fame di media non allineati.

Al contrario il titolo Meta è crollato del 22% nel trading pre-mercato dopo il rapporto sugli utili del quarto trimestre.



