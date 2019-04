“Tra Globalismo e Medioevo”. Una nuova poesia di Giuseppe PALMA (testo, audio e video)

Audio-video, con immagini e sottofondo musicale, della mia nuova poesia “Tra Globalismo e Medioevo“.

Buon ascolto (video tratto da facebook):

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2054247854875820&id=100008718763330

*** *** ***

Testo della poesia:

“Tra Globalismo e Medioevo”

Me ne stavo tutto solo a mirar

quei colli da lontano. Una porta

sul cielo e l’altra sul mare. Una

fontana alle pendici di mura

angioine, dove bimbi e nonne

si dissetano come rane. Sotto

il sole d’agosto, ch’entra violento

tra le fessure dei muretti a secco.

Dagli scorci irregolari di tre

stradelle colorate di cera, mi

passano davanti contadini

laureati, accompagnati da

giovani ragazze, ricche d’Amore.

Qui, gioia e futuro muoiono

alla noia del giorno, dei giorni,

che passano tutti uguali. Come

le notti. Con le dita colorate

di tabacco si perdono nell’aria

vite comuni, sogni normali.

Resta solo la bellezza d’una

Storia di millenni. E d’un mare

che s’ubriaca di stelle. Avvolto

in un manto di normanno splendore.

Giuseppe PALMA

http://www.scrivere.info/poesia.php?poesia=481892



