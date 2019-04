Tesla report: perdite ed … assicurazioni

Ieri c’è stata la presentazione del report di Tesla, e, come riportato da Zerohedge, abbiamo ottenuto i seguenti dati:

Tesla perde 2,9 dollari per azione, il doppio di quanto previsto dagli analisti (1,3 dollari per azione) e la revisione è delle ultime settimane;

I margini lordi sono in discesa, il 20,2% dal 24,3% di ottobre, se si esclude laa vendita dei certifica verdi;

Si confermano gli obiettivi di vendita di 400 mila auto peer il 2019, ma questo non sarà facile da raggiungere visto che nel primo trimestre ne ha vendute 63 mila… ci sono già almeno 30-40 mila macchine da recuperare a questo punto. Musk dà la colpa di queste minori vendite ai ritardi dei trasporti dei componenti dalla Cina e delle auto finite verso l’Europa….

Lascia capire che potrebbe esserci un aumento ulteriore di capitale per Tesla;

ha accennato ad un prodotto di carattere assicurativo che dovrà essere lanciato presto,addirittura il prossimo mese, ma questo è un po’ un controsenso per un’azienda High Tech

Musk vorrebbe Tesla privata, ma non può, quindi fine del discorso.

In realtà, già dal 2017 , Tesla sta pensando alle assicurazioni, un business in cui si fa su molto denaro liquido con tante parole, attività in cui il buon Elon è in grado di battere chiunque.

Nel frattempo Tesla brucia 10 milioni di dollari al giorno…

Tesla si avvia sempre più ad essere una società che vende dei certificati verdi e, nel mondo del “Surriscaldamento globale” questo sembra essere l’unico senso per la società, sia con i Power Wall sia con le auto. Ci sarebbe da chiedersi cosa resterebbe della società senza le sovvenzioni verdi…



