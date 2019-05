TESLA: AUMENTO DI CAPITALE DA 2 MLD…. ed altre grane

Elon Musk ha bisogno di nuovo cash per Tesla, ed ha annunciato la prima fase con l’emissione di un bond convertibile da 1,35 Mld, di cui lo stesso Musk comprerà ben….. 10 milioni…..

Di solito gli aumenti di capitale portano ad un calo delle quotazioni: il mercato non ama chi chiede denaro,ma in questo caso ha fatto un’eccezione, con un aumento nelle quotazioni.

Ora le previsioni di Musk sono incredibili, letteralmente spaziali: ha previsto che il valore di TSLA passerà in pochi anni a 250 mila dollari per azione, 100 volte il valore attuale. Il target a breve è 2000 dollari, molto più modesto, ma l’aumento di capitale prevede un prezzo ancora più modesto di 243 dollari per azione. Notiamo che poi Goldman Sachs, che fa parte del comitato di collocamento, ha un prezzo obiettivo di 200 dollari, il che la pone in una posizione curiosa: vende a 243 dollari un’azione che lei valuta 200 e che il suo cliente valuta 2000….. Chi avrà ragione?

Intanto però ci sono nubi all’orizzonte: i parenti di Walter Huang, morto in un incidente nel 2018 mentre era alla guida di una Tesla model X con autopilota inserito, hanno fatto causa contro la casa madre con l’accusa di utilizzare i clienti per il beta testing delle auto. Praticamente ai clienti vengono date le auto affinchè ne trovino i difetti sulla propria pelle. La Tesla del signor Huang accelerò schiantandosi contro la separazione della carreggiata per prendere fuoco dopo pochi secondi, senza dare al guidatore nessuna possibilità di salvarsi. Se le accuse fossero provate la casa automobilistica dovrebbe pagare dei risarcimenti multimilionari, oltre a dover rivedere le proprie pratiche di vendita



