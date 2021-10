Terza dose: in Germania associazione medica contro governo che la vuole

l presidente medico Klaus Reinhardt ha aspramente criticato il ministro federale della sanità Jens Spahn (CDU), che ha invitato tutti i cittadini a ottenere vaccinazioni di richiamo contro il Corona. Un classico caso in cui la politica vaccinista ed iper interventista si è spinta molto più avanti rispetto alla scienza medica più mainstream.

“Finora, non ci sono prove scientifiche sufficienti per la necessità di vaccinazioni di richiamo per persone di tutte le età”, ha affermato il presidente medico Klaus Reinhardt della rete editoriale tedesca (RND).

Nelle persone anziane, invece, la vaccinazione di richiamo può ridurre significativamente il rischio di infezione, poiché la risposta immunitaria è spesso più debole in età avanzata e possono quindi verificarsi scoperte vaccinali. “Ecco perché la Commissione vaccinale permanente raccomanda una vaccinazione di richiamo contro il Covid-19 per tutte le persone di età superiore ai 70 anni”, ha affermato il presidente dell’Associazione medica tedesca.

Reinhardt seccamente accusato i politici di mancanza di educazione e di politica dell’informazione. “Ora sarebbe effettivamente compito del Centro federale per l’educazione sanitaria informare sulla vaccinazione di richiamo per le persone anziane e chiarire le false informazioni nei social network”, ha affermato. “Questa notizia falsa è in gran parte responsabile del fatto che oggi abbiamo una pandemia di non vaccinati”, ha affermato Reinhardt. “Vedo un chiaro fallimento da parte dei politici. Questo può e deve essere fatto meglio “, afferma il medico.

Critici anche i medici di famiglia. “Siamo infastiditi dal fatto che il ministro federale della sanità Jens Spahn stia alimentando le aspettative che le vaccinazioni di richiamo siano possibili per tutti”, ha affermato il membro del consiglio federale della General Practitioner Association, Armin Beck, l’RND. “I medici di base seguono la raccomandazione della Commissione vaccinale permanente, che attualmente raccomanda la terza vaccinazione solo per le persone con più di 70 anni e pochi altri gruppi”.

Quindi ormai i politici, anche tedeschi, sono partiti per la tangenti, e vorrebbero vaccinare pure i porcospini, se potessero. La questione è ormai politico ideologica, non più scientifica.



