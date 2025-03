Terre Rare: fra Ceneri del Carbone e nuovi investitori si cerca una soluzione

Sin dai tempi del presidente Jimmy Carter e della crisi petrolifera degli anni ’70, gli Stati Uniti hanno perseguito senza sosta l’utopia dell’indipendenza energetica. Una delle tante direttive di Trump “Unleashing American Energy ‘ prevede che il Segretario degli Interni incarichi il direttore dell’USGS di ’prendere in considerazione l’aggiornamento dell’elenco dei minerali critici dell’indagine, inclusa la possibilità di includere l’uranio”.

Purtroppo, gli Stati Uniti continuano a dipendere pesantemente dalle terre rare della Cina, con il Regno di Mezzo che fornisce quasi tre quarti del loro fabbisogno.

La Cina raffina l’89% del neodimio e del praseodimio, i metalli chiave per i magneti EV. A complicare le cose, le importazioni statunitensi di ETR da altri Paesi, tra cui Estonia (6%), Giappone (3%) e Francia (3%), sono a loro volta fortemente dipendenti da sostanze chimiche e concentrati minerali prodotti in Cina.

Ciò rende gli Stati Uniti particolarmente vulnerabili alle guerre commerciali con un grande rivale, su cui Pechino non lesina di fare leva: Nel 2023, la Cina ha vietato l’esportazione di tecnologie per l’estrazione e la separazione delle terre rare nel tentativo di proteggere le sue industrie di terre rare.

Fortunatamente, il Paese è ora più vicino a trovare una soluzione all’enigma delle terre rare. I ricercatori dell’Università del Texas di Austin hanno stimato che le ceneri di carbone degli Stati Uniti contengono 11 milioni di tonnellate di elementi di terre rare, quasi otto volte le riserve nazionali conosciute del Paese. Considerata da tempo un rifiuto industriale, la cenere di carbone è il sottoprodotto polveroso lasciato dopo la combustione del carbone come combustibile. Questa è la prima valutazione nazionale delle ceneri di carbone come risorsa.

Questo esemplifica davvero il mantra “dalla spazzatura al tesoro””, ha dichiarato Bridget Scanlon, coautrice dello studio e professore di ricerca presso il Bureau of Economic Geology della UT Austin. “In pratica stiamo cercando di chiudere il ciclo e di utilizzare i rifiuti e recuperare le risorse presenti nei rifiuti, riducendo al contempo l’impatto ambientale”.

A differenza dell’estrazione tradizionale, l’estrazione delle ceneri di carbone presenta un vantaggio fondamentale: il processo di combustione ha già separato i minerali dal loro minerale originario, riducendo così la necessità di fasi di raffinazione ad alta intensità energetica.

“Ci sono enormi volumi di questa roba in tutto il Paese”, ha detto Davin Bagdonas, ricercatore presso l’Università del Wyoming. “E il processo iniziale di estrazione del minerale (ospite) è già stato preso in carico per noi”.

Secondo la ricerca, non tutte le ceneri di carbone sono uguali. Le diverse regioni del Paese contengono concentrazioni diverse di elementi terrestri rari, che determinano la facilità con cui possono essere estratti. Per esempio, le ceneri di carbone provenienti dal bacino degli Appalachi hanno la più alta concentrazione di REE, con una media di 431 milligrammi per chilogrammo, mentre il carbone proveniente dal bacino del Powder River ha una concentrazione inferiore (264 mg/kg).

Tuttavia, solo il 30% delle ceneri di carbone del bacino degli Appalachi può essere estratto, mentre le ceneri di carbone del bacino del Powder River hanno un tasso di estraibilità molto più alto, pari al 70%, che le rende un’opzione più valida per il recupero su larga scala.

Ricerca di minerali critici

Gli elementi delle terre rare (REE) sono un gruppo di 17 elementi relativamente rari utilizzati in piccole quantità nella produzione di elettronica di consumo, tra cui smartphone e PC, veicoli elettrici, tecnologie verdi come le turbine eoliche, apparecchiature e strumenti medici e persino nell’hardware militare.

L’ industria del vetro è uno dei maggiori consumatori di REE: ad esempio, il lantanio costituisce fino al 50% delle lenti delle fotocamere dei cellulari e di altre fotocamere digitali. Un veicolo ibrido medio utilizza circa 10-15 kg di lantanio nelle sue batterie. Nel frattempo, il neodimio o il samario aumentano notevolmente la potenza dei magneti, consentendo a questi componenti di ridursi di dimensioni.

L’importanza dei minerali critici per gli Stati Uniti non sfugge a Trump. Il mese scorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rifiutato la proposta di Trump di acquisire circa il 50% dei diritti sui minerali di terre rare dell’Ucraina.

Valutate per diversi trilioni di dollari, le riserve minerarie ucraine includono litio, titanio e grafite, essenziali per le industrie high-tech. La proposta è stata presentata dal Segretario al Tesoro americano Scott Bessent come parte di un tentativo di compensare Washington per l’assistenza a Kyiv. Trump aveva suggerito che l’Ucraina dovesse agli Stati Uniti risorse per 500 miliardi di dollari per il suo passato sostegno militare.

Tuttavia, Zelenskyy ha chiesto condizioni migliori, tra cui garanzie di sicurezza statunitensi ed europee. La proposta di Trump non includeva disposizioni per l’assistenza futura, che Zelenskyy ritiene necessaria. Il team di Zelenskyy ha sviluppato un’offerta per una partnership mineraria in cambio di garanzie di sicurezza, annunciata all’inizio del mese.

Nel frattempo, lo sviluppatore australiano di terre rare, Lynas Rare Earths , ha recentemente dichiarato di avere le terre rare di cui l’Occidente ha bisogno e le competenze per produrle economicamente.

“Il nostro punto di vista, per ottenere forniture garantite in Occidente, è di acquistare prodotti da Lynas perché li abbiamo noi. Abbiamo le risorse e le competenze per lavorarle in modo economicamente efficiente”, ha dichiarato il mese scorso Amanda Lacaze, amministratore delegato di Lynas.

Fra ceneri di carbone e nuovi investitori qundi presto gli USA e l’Occidente in generale dovrebbero essere in grado di fornirsi delle terre rare necessarie, anche senza dipendere più in modo strategico dalla Cina. Un obiettivo che per Trump è cruciale.