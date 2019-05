Tendina (sonora) a scomparsa anti-cazzate

Nelle segrete stanze di un laboratorio occulto, in un luogo imprecisato della capitale, tra via delle Botteghe Oscure e via del Nazareno, una fucina di nuovi cervelli – che purtroppo non fuggono mai e, se fuggono, poi inesorabilmente ritornano – è, mane e sera, impegnata nella laboriosa impresa di coniare nuove idee per l’avvenire multiculturale e, va da sé, democratico della patria. E così, in un implacabile e indefesso sferragliare di neuroni, la tempesta di cervelli sforna senza posa invenzioni. L’ultima trovata di un amministratore locale, rilanciata dall’ex candidato governatore di una nota regione, è la “tendina a scomparsa” per le croci di cimitero. La scoperta dei novelli Archimede è concepita per non offendere le altre religioni e gli atei: prevede l’istallazione di un sistema di tendine a scomparsa contro l’inquietante presenza di sinistri crocifissi nei camposanti.