Svizzera: disoccupazione al 2,9%, ma che succederà con i dazi?

La Svizzera presenta dei dati di disoccupazione che fanno invidia a mezzo mondo, ma che sono, paradossalmente, un po’ alti per questo paese, il tutto da mettere in una prospettiva che potrebbe danneggiare l’industria elvetica.

Il tasso di disoccupazione svizzero si è attestato al 2,9% in un marzo 2025 non destagionalizzato, invariato rispetto al mese precedente, rimanendo vicino al tasso di disoccupazione più alto da maggio 2021, toccato a gennaio del 3,0%.

Il numero di disoccupati è sceso di 2,9 mila unità a 132,6 mila. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione giovanile, che misura le persone in cerca di lavoro tra i 15 e i 24 anni, è sceso al 2,6% dal 2,7% di febbraio, con il numero di giovani disoccupati in calo di 0,4 mila unità a 11,7 mila.

Il numero di posti vacanti segnalati è sceso di 1,9 mila unità a 42,5 mila posizioni nel periodo. Il tasso di disoccupazione, corretto per i fattori stagionali, è salito al 2,8% dal 2,7% del mese precedente.

Ecco un grafico con orizzonte a breve:

Ed ecco invece un’ottica a medio termine, che mostra come, al di là del Covid, stiamo tornando su un’ottica di medio/lungo periodo.

Il dato, in realtà, viene a riallineare il dato della disoccupazion con un trend di più lungo periodo.

Il problema per l’occupazione in Svizzera, comunque relaitvo, può provenire dal differenziale fra i dazi applicati alla UE (20%) e quelli alla federazione (31%) applicati dagli USA, che sono la maggior destinazione di investimenti degli USA. Vediamo come il 17% dell’export svizzero vada oltreoceano.

Con un 11% di differenziale sui dazi rispetto a Italia, Francia e Germania è probabile che le aziende svizzere, soprattutto quelle con sedi anche nella UE, cerchino di esternalizzare le produzioni destinate agli USA in altri paesi della UE, diminuendo la tensione occupazionale in Svizzera.

Sicuramente i dazi porteranno a un riequilibrio delle attività produttive a livello globale.