Sud Africa: interviene l’esercito per contenere i saccheggi

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dispiegato l’esercito lunedì per ripristinare la legge e l’ordine dopo giorni di violente proteste e saccheggi di massa in seguito all’arresto dell’ex leader Jacob Zuma. L’ultima ondata di disordini sociali è una delle peggiori dalla metà degli anni ’90.

Il saccheggio diffuso e i disordini sociali sono stati innescati dall’incarcerazione della scorsa settimana dell’ex presidente Zuma. Ramaphosa si è rivolto alla nazione lunedì sera, implorando la calma e chiedendo ai saccheggiatori di considerare le conseguenze delle loro azioni.

“Stiamo quindi mobilitando tutte le risorse e le capacità disponibili per ristabilire l’ordine”, ha detto Ramaphosa alla nazione.

“Voglio essere chiaro: agiremo per proteggere ogni persona in questo Paese dalla minaccia di violenza, intimidazione, furto e saccheggio”.

“Quello a cui stiamo assistendo ora sono atti criminali opportunistici”, ha detto il presidente. Ha anche avvertito che i disordini potrebbero minare gli sforzi per sedare la pandemia del virus.

“Il nostro programma di vaccinazione è stato gravemente interrotto proprio mentre sta guadagnando slancio.

Il presidente ha anche avvertito che nel giro di poche settimane “c’è un enorme rischio di insicurezza alimentare e insicurezza medica”.

I suoi commenti sulla televisione nazionale arrivano 24 ore dopo che i blocchi per COVID sono stati estesi per altre due settimane, evidentemente anche con finalità di ordine pubblico.

Mams Mall in Mamelodi was gutted last night. Shops here have been fully looted. A shop owner tells me that police eventually left the mall as there was nothing they could do. No police visibility around the Mall this morning. (@AlexMitchley) pic.twitter.com/DkcgkUJUDu — Team News24 (@TeamNews24) July 13, 2021

Il dispiegamento dell’esercito e di altre forze è stato inviato in diverse township del KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga e nel nord-ovest, poiché la polizia locale è stata travolta dalle violenze.

I disordini hanno già interrotto l’attività commerciale in alcune parti del paese e potrebbero minare la ripresa economica e la fiducia nel paese da parte degli investitori stranieri.

“L’inquietudine per l’arresto di Zuma viene utilizzata come scusa per puro e opportunistico saccheggio”, ha affermato Busisiwe Mavuso, amministratore delegato di Business Leadership South Africa, che rappresenta alcune delle più grandi società del paese.

#DURBAN Protesters clashed with police in several areas of South Africa and looters ransacked shopping malls on Tuesday as frustrations over poverty and inequality boiled over into the country's worst unrest in years.

30 people have been killed—@Reuters

pic.twitter.com/Rp4baVEEiL — Kennedy Wandera (@VOA_Wandera) July 13, 2021

L’anarchia sul terreno mette un altro chiodo nella bara della nostra economia in difficoltà.

Nello stesso tempo queste azioni di violenza posso provocare delle reazioni forti da parte delle altre parti in gioco, che magari non aspettano altro che avere una rivalsa.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐