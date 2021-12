Successo verde: il 2021 vedrà il record mondiale nella produzione di elettricità carbone

Nuovi dati dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) mostrano che la quantità di elettricità generata in tutto il mondo dal carbone è sulla buona strada per raggiungere un livello record nel 2021. Il rapporto Coal 2021 dell’IEA afferma che la produzione globale di energia dal carbone è aumentata del 9% nel 2021 fino a raggiungere il massimo storico di 10.350 terawattora. Il rimbalzo arriva tra un’ondata di politiche verdi e scelte politiche stupide, come lo smantellamento di centrali elettriche a gas e petrolio e progetti di sfruttamento dei combustibili fossili, che ironicamente si traducono in una crisi energetica in tutto il mondo.

Questo è il risultato delle politiche “Green” volute dai dilettanti allo sbaraglio della Commissione, sulla spinta della grande scienziata Greta Thunberg, che, probabilmente, piangerà per questo risultato, e magari pesterà i piedini. Potere della scienza.

Gli esperti affermano che “Il rimbalzo è guidato dalla rapida ripresa economica di quest’anno, che ha fatto aumentare la domanda di elettricità molto più velocemente di quanto le forniture a basse emissioni di carbonio possano tenere il passo”, ha affermato l’IEA. Inoltre, il drammatico aumento dei prezzi del gas naturale ha costretto le centrali elettriche a rifornirsi di carbone come alternativa più economica.

La domanda complessiva di carbone, comprese le industrie ad alta intensità energetica come il cemento e l’acciaio, dovrebbe aumentare del 6% quest’anno. Anche se non dovrebbe superare i livelli record di consumo del 2013/2014, ha affermato l’IEA. Ha aggiunto che la domanda di carbone potrebbe raggiungere un nuovo record nel 2022.

Il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha affermato che l’aumento è “un segnale preoccupante di quanto il mondo sia lontano dai suoi sforzi per ridurre le emissioni verso lo zero netto”.

L’IEA ha affermato che la Cina è responsabile della metà della produzione di energia elettrica a carbone in tutto il mondo e aumenterà del 9% di anno in anno. “Gli impegni per raggiungere le emissioni nette zero fatti da molti paesi, tra cui Cina e India, dovrebbero avere implicazioni molto forti per il carbone, ma questi non sono ancora visibili nelle nostre previsioni a breve termine, riflettendo il grande divario tra ambizioni e azione”, ha affermato. Keisuke Sadamori, Direttore dei mercati energetici e della sicurezza presso l’AIE. Tra l’altro producendo energia da una fonte relativamente poco costosa, soprattutto rispetto a gas e rinnovabili, India e Cina acquistano un forte vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti UE in testa, che non possono che cedere quote di mercato. Aumentando quindi così le produzioni in quei paesi che non utilizzano energie verdi. Geniale, non è vero?

Non è possibile neanche immaginare la transizione verde senza un investimento dell’ordine dei 120 mila miliardi di euro, che nessuno ha intenzione, neanche lontanamente, di spendere. Chi vogliamo prendere in giro?



