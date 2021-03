Strage di Buolder: ennesimo flop della FBI

Sono state sollevate domande sul ruolo dell’FBI nel monitoraggio del sospetto uomo armato che ha ucciso 10 persone a Boulder, in Colorado, questa settimana, tra i rapporti che era nel mirino del Bureau fedeerale.

Ahmad Alissa, un uomo di 21 anni di Denver che è andato su tutte le furie in un negozio di alimentari King Soopers a Boulder lunedì sera, è stato accusato di 10 capi di omicidio di primo grado.

La sparatoria di massa ha provocato proteste, comprese richieste per un rigoroso controllo delle armi e per un giro di vite contro i “suprematisti bianchi” , peccato che il sospetto killer sia nato in Siria ed un americano piuttosto recente. Un grande boomerang per gli “Anti Suprematisti”.

Tuttavia, la rabbia tra il pubblico e i commentatori è cresciuta ancora di più a seguito di un rapporto del New York Times che affermava che Alissa era nota ai funzionari dell’intelligence a causa dei suoi legami con un altro individuo sotto inchiesta da parte dell’FBI.

Ciò ha spinto alcuni esperti a sostenere che la sparatoria a Boulder ha segnato l’ultimo fallimento dell’FBI nel prevenire attacchi terroristici sul suolo statunitense, evidenziando precedenti massacri, come la sparatoria a Las Vegas nel 2017 e gli attentati della maratona di Boston nel 2013.

Il commentatore conservatore Jack Posobiec ha suggerito che l’FBI – sotto il suo attuale capo Christopher Wray – non ha dato la priorità all’individuazione di quegli attacchi di pianificazione.

Ha accusato i funzionari dell’intelligence di non essere riusciti a individuare un potenziale complotto di Alissa, nonostante il presunto tiratore abbia utilizzato metodi “basici” per evitare la sorveglianza, come il software Tor e le VPN commerciali.

Sulla sua pagina Facebook, ora cancellata, Alissa avrebbe scritto post in cui criticava la politica di immigrazione dell’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha anche detto che i musulmani uccisi nella sparatoria alla moschea di Christchurch del 2019 in Nuova Zelanda sono stati vittime di “islamofobia”.

Alcuni critici dell’FBI hanno sottolineato il fatto che la sparatoria a Boulder è avvenuta mentre il Bureau era impegnato a cercare “estremisti di destra” come il gruppo cospirazionista QAnon sulla scia delle rivolte del Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio.

Dopo la sparatoria a Boulder, il presidente Joe Biden ha rinnovato i suoi appelli a vietare le armi d’assalto e ha invitato il Congresso a sostenere le fatture che impediscono alle persone di eludere i controlli sui precedenti quando acquistano armi da fuoco. Peccato si sia dimenticato di dire che stesse usando quelle armi.



