Caccia GCAP: lo strappo con la Germania e lo scontro sui miliardi del jet del futuro

Un vero e proprio terremoto diplomatico e industriale ha scosso i cieli della difesa europea nel giro di poche ore. Al centro dello scontro c’è il GCAP, il programma per il caccia di sesta generazione sviluppato da Italia, Regno Unito e Giappone, destinato a ridefinire la supremazia aerea globale entro il 2035. A innescare la miccia è stata un’indiscrezione del Financial Times, secondo cui l’Italia si sarebbe opposta all’ingresso a pieno titolo della Germania, relegando Berlino a un umiliante ruolo di semplice osservatore. La reazione tedesca è stata furibonda, con funzionari che hanno bollato la proposta come inaccettabile, ma la replica di Roma non si è fatta attendere.

La smentita del governo italiano e di Palazzo Baracchini è arrivata fulminea. L’esecutivo ha definito la ricostruzione della testata della City del tutto fuorviante. L’Italia non ha posto alcun veto, ma sostiene convintamente l’ingresso di Berlino. La proposta di uno status iniziale di osservatore, chiarisce la Difesa, non serve a chiudere la porta in faccia ai tedeschi, ma rappresenta al contrario la via più rapida per consentire a Berlino di accedere ai dati tecnici e accelerare l’integrazione, senza però paralizzare la serrata tabella di marcia del programma.

Italy rebuffs German bid to enter joint fighter jet project https://t.co/flDxNVUwGl — Financial Times (@FT) November 14, 2026

Il naufragio del caccia franco-tedesco e la fuga verso il GCAP

Per comprendere la posta in gioco, bisogna guardare a cosa sta accadendo oltre il Reno. La Germania si trova con le spalle al muro dopo la crisi profonda del FCAS, il programma concorrente avviato con la Francia. Le continue liti tra la francese Dassault e la divisione tedesca di Airbus sul controllo dei comandi di volo e sulla spartizione delle competenze hanno impantanato il progetto.

Constatata l’impossibilità di dettare legge a Parigi, Berlino ha bussato alla porta del consorzio rivale formato da Roma, Londra e Tokyo. Per il governo tedesco si tratta di una scialuppa di salvataggio irrinunciabile per non restare tagliato fuori dall’aviazione militare del futuro, ma l’accoglienza dei partner non può avvenire a scatola chiusa. Se Berlino porta in dote capitali freschi, porta con sé anche il rischio concreto di bloccare un cantiere industriale che oggi viaggia a ritmo serrato.

Italy has rejected Germany joining the UK-Italy-Japan GCAP fighter jet project as a full partner, offering Berlin observer status without a development role instead. Italy and Japan fear German participation could delay the project and reduce work for their aerospace industries.… pic.twitter.com/DFx8oefBHJ — Clash Report (@clashreport) November 14, 2026

Il nodo industriale: chi paga il conto tra Leonardo, BAE e Mitsubishi?

Il programma GCAP poggia oggi su un’architettura paritaria e collaudata tra tre colossi della difesa: la britannica BAE Systems, la giapponese Mitsubishi Heavy Industries e l’italiana Leonardo. Ciascun Paese detiene un terzo del programma e delle relative commesse tecnologiche ad altissimo valore aggiunto.

L’ingresso della Germania rischierebbe di sconvolgere all’istante questi equilibri. Se Berlino ottenesse subito una quota paritaria, le quote di lavoro per l’Italia scenderebbero automaticamente dal 33% al 25%. Non parliamo soltanto di prestigio diplomatico, ma di miliardi di euro di fatturato reale, commesse per centinaia di piccole e medie imprese della nostra filiera e migliaia di posti di lavoro altamente qualificati.

Scenario di ingresso Vantaggi per il programma Rischi per l’Italia e per i partner Ingresso immediato a pieno titolo Decine di miliardi di fondi freschi dal bilancio tedesco. Taglio del carico di lavoro per Leonardo e rischio slittamento al 2037. Ingresso graduale come osservatore Accesso immediato ai dati tecnici senza bloccare la progettazione. Malumori a Berlino, ma salvaguardia dei contratti industriali già operativi.

Il fantasma dei veti e i ritardi letali

Oltre alla torta industriale, esiste un fattore temporale critico. Il consorzio punta a far volare il nuovo velivolo operativo entro il 2035. Riaprire oggi i tavoli negoziali per ridiscutere la proprietà intellettuale, la catena di fornitura e i compiti dei singoli stabilimenti significherebbe far slittare le consegne di almeno due o tre anni. In un contesto internazionale surriscaldato, un ritardo simile ridurrebbe drasticamente l’efficacia strategica del velivolo.

C’è poi il problema storico dei veti tedeschi sulle esportazioni. La Germania ha una lunga tradizione di blocchi politici alle vendite di armamenti verso Paesi terzi. Concedere a Berlino un potere di veto sulle future esportazioni del caccia significherebbe tarpare le ali commerciali del velivolo sui mercati internazionali, danneggiando i bilanci delle nostre aziende.

Cui prodest? La regia dietro lo scoop del Financial Times

Davanti a questo scenario, sorge spontanea una domanda: perché la notizia dell’opposizione italiana è uscita sul Financial Times proprio in questo momento?

Nel mondo dei grandi appalti della difesa le fughe di notizie non avvengono mai per caso. Dipingere Roma come l’ostacolo all’allargamento serve a scaricare sull’Italia la pressione politica dei negoziati, favorendo forse quegli ambienti britannici desiderosi di incamerare subito i soldi tedeschi per alleggerire il proprio bilancio. Al tempo stesso, la manovra fa comodo a Berlino per tentare di forzare la mano e ottenere subito un posto di comando senza passare da una fase di rodaggio.

Roma ha fatto bene a chiarire subito la propria linea con fermezza. Difendere gli stabilimenti di Leonardo e la tabella di marcia del 2035 non significa respingere gli alleati, ma evitare che un successo industriale operativo finisca impantanato nell’ennesima trappola burocratica europea.