STA PER SCOPPIARE UNA NUOVA BOMBA SPECULATIVA? IL SOX INDEX e Huawei

Anche se la politica espansiva della FED ha gonfiato gli indici in modo notevole c’è un settore che ne ha risentito in modo particolare : quello dei semiconduttori.

Lo specifico indice SOX, che raccoglie le società qu’utilise in questo specifico settore mostra come ormai siamo oltre i valori della bolla delle DOT COM a cavallo del nuovo millennio.

Tutto questo però accade senza che vi sia una corrispondente crescita della redditività di questi titoli, come mostra la sempre maggiore separazione fra andamento delle quotazioni e valore ďel P/E, il rapporto prezzo e dividendi azionari.

Siamo di fronte ad una crescita anomala che, oltre alle politiche espansive ed all’interesse degli hedge fund per il settore é anche legata ad un fenomeno temporaneo che potrebbe presto esaurirsi portando alla esplosione della bolla speculativa.

Nonostante l’accordo commerciale raggiunto, le tensioni fra Cina ed USA sono sempre al livello di guardia. Huawei, il colosso cinese della telefonia, non è per nulla uscito dal mirino delle autorità USA, tanto che si parla di un possibile indurimento delle sanzioni commerciali nei suoi confronti. La società cinese quindi sta cumulando nei propri magazzini grandi quantità di componentistica telefonica anche parzialmente made in Usa, per non essere costretta a chiudere le linee in caso di rottura della propria catena di fornitura.

Questa rottura potrebbe colpire le forniture di microchip con componentistica o know how made in USA anche inferiore al 25%, come quelli prodotti dalla TSMC di Taiwan, fornitrice pure di Apple che si avvale di un parziale apporto di elementi americani sinora lasciati fuori dal bando commerciale su Huawei. Però l’accampamento cinese non potrà durare in eterno e terminerà o con l’applicazione del nuovo bando commerciale o quando i magazzini per la componentistica telefonica, soprattutto 5G e 4G, non saranno completamente pieni. A questo punto il superlavoro per i produttori di componenti si esaurirà, portando ad una fine il boom del settore e la bolla speculativa.