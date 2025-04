Sondaggi in Germania: il Vantaggio della CDU/CSU sull’AfD quasi Annullato

Poco più di un mese fa, alle ultime elezioni federali del 23 febbraio, l’Unione CDU/CSU manteneva un confortevole margine del 7,8% sull’AfD.

Oggi, questo vantaggio si è quasi completamente dissolto come molstra l’ultimo sondaggio Forsa, ripreso da Welt. Secondo l’ultimo barometro politico di RTL/ntv, condotto dall’istituto demoscopico Forsa, la differenza tra i due partiti è scesa ad appena un punto percentuale.

Se le elezioni federali si tenessero oggi, l’Unione (CDU/CSU), guidata dal candidato cancelliere Friedrich Merz, raccoglierebbe solo il 25% dei consensi, un punto in meno rispetto alla settimana precedente e significativamente al di sotto del 28,6% ottenuto nel riferimento elettorale precedente. L’AfD segue da vicino, raggiungendo un nuovo picco nel sondaggio con il 24% (+1 punto percentuale), rispetto al 20,8% delle ultime elezioni federali.

Ecco un riassunto degli ultimi sondaggi:

La situazione per gli altri partiti rimane invariata rispetto alla settimana scorsa:

La SPD, attualmente in trattative di coalizione con la CDU/CSU, si attesta al 15%.

I Verdi rimangono stabili al 12%.

La Sinistra (Die Linke) conferma il 10%.

Al contrario, FDP e BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), entrambi al 4%, non riuscirebbero a superare la soglia di sbarramento necessaria per entrare nel Bundestag. Da notare che un elettore su cinque (20%) si dichiara indeciso o propenso all’astensione.

Riepilogo dei Risultati del Sondaggio Forsa:

Unione (CDU/CSU): 25% (-1)

25% (-1) AfD: 24% (+1)

24% (+1) SPD: 15% (=)

15% (=) Verdi: 12% (=)

12% (=) Sinistra: 10% (=)

10% (=) BSW: 4% (=)

4% (=) FDP: 4% (=)

4% (=) Altri: 6% (=)

Anche la fiducia personale nel leader della CDU, Friedrich Merz, indicato come potenziale futuro cancelliere, ha subito un calo significativo. Solo il 28% degli elettori dichiara di fidarsi di lui, mentre il 70% esprime sfiducia. Questo dato è in netto calo rispetto all’inizio di dicembre 2024, quando il 36% degli intervistati riponeva fiducia in Merz e il 60% no.

Le Questioni Prioritarie per gli Elettori

La principale preoccupazione indicata dagli intervistati è la difficile situazione economica (49%). Seguono la guerra della Russia contro l’Ucraina (46%) e le questioni legate a USA/NATO/Difesa (40%). La formazione del governo in Germania è citata dal 39%, mentre i temi della migrazione e dell’immigrazione raccolgono solo il 10% delle menzioni, e gli eventi in Turchia il 7% (era possibile fornire risposte multiple, quindi non stupitevi se la somma è maggior del 100%).

Alla domanda su quale partito sia ritenuto più capace di affrontare i problemi del Paese, la CDU/CSU è ancora indicata per prima con il 21%, sebbene questo valore sia inferiore al 27% registrato subito dopo le ultime elezioni federali. Seguono l’AfD (12%), la SPD (9%), i Verdi (7%) e la Sinistra (5%). È rilevante notare che ben il 43% degli intervistati non ritiene nessun partito attualmente all’altezza del compito.

Comunque il governo Merz non è ancora partito e già inizia ad essere impopolare e a far perdere voti al proprio partito. Questo è un record.