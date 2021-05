Siri: stiamo vivendo in un esperimento sociale ben riuscito

Se Solomon Asch fosse vivo, probabilmente avrebbe apprezzato non poco assistere a come nazioni intere legittimano i lockdown, benedicono le restrizioni e invocano alle punizioni per chi trasgredisca a direttive su cui neanche la scienza ha dato il giudizio definitivo, anche se l’approvazione magari è un aspetto soltanto superficiale. Per chi volesse sapere che cos’è l’esperimento di Asch sul conformismo sociale può leggerlo a questo link.

Il famoso esperimento sul conformismo dello psicologo polacco potrebbe essere stato, sotto tale punto di vista, una sorta di precursore della nostra situazione attuale, come ritenuto anche dal Senatore Armando Siri, esponente della Lega

FabioDuranti e Francesco Vergovich chiedono a Siri quello che poi si chiedono molti elettori della Lega: come può un partito come quello di Salvini convivere in un maggioranza con la sinistra rosso – gialla che, per molti punti di vist, è agli antipodi con la Lega: mentre la prima è per le aperture ed il ritorno alla vita normale, la sinistra pensa solo a chiudere. Dalle sue parole potete capire direttamente la posizione del partito.

Buon ascolto



