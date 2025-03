SIRE, di proprietà dei cittadini e libero dal debito

Vedere una tua proposta pubblicata su Il Sole 24 Ore (questo è il link) è sempre un fatto emozionante, perché è il giornale indubbiamente più letto e conosciuto in ambito economico. Un ulteriore segno che i tempi stanno cambiando ad una velocità della luce, che molte persone faranno fatica ad accettare.

Facendo riferimento al Mito della Caverna di Platone, è come se si fosse aperta una fessura nel soffitto della grotta dove viviamo incatenati, facendo penetrare un raggio di luce nella penombra mainstream. Da anni viviamo incatenati e siamo costretti a guardare gli schermi televisivi, al posto delle ombre, ma seguitano a raccontarci una realtà artificiale controllata dal potere finanziario, che attraverso il possesso di tutti i mezzi di informazione, decide cosa farci credere per seguitare a fare i propri interessi.

Il 2025 è iniziato e Donald Trump ha già demolito un lungo elenco di false emergenze mainstream che sembravano inossidabili:

1 – ha dichiarato al World Economic Forum che “il Green è una truffa”, demolendo l’imperativo categorico di ridurre le emissioni di CO2;

2 – ha nominato Robert Kennedy Jr. Ministro della Salute negli USA, e sappiamo qual è la sua posizione sui vaccini e sui farmaci;

3 – ha aperto una trattativa di pace con la Russia, passando da una visione imperialista del mondo, ad una più multipolare;

4 – ha vietato alla FED di proseguire con le CBDC (Central Bank Digital Currency) ed apre alle StableCoin.

Ma l’evento più rivoluzionario è accaduto il 18 marzo 2025 al Senato, quando Mario Draghi ha dichiarato, difronte ai parlamentari perplessi, che le politiche di austerity e la compressione salariale sono state un errore e che bisogna oggi aumentare la domanda aggregata attraverso gli investimenti pubblici.

Per un fedele difensore degli interessi neoliberisti del potere bancario e finanziario, questo equivale ad aprire un ampio lucernario sul soffitto della caverna di Platone, illuminando la grotta come se fosse giorno. Credo che John Maynard Keynes se la stia ridendo grassamente.

Tra l’altro il suo Report del futuro della competitività europea è carta straccia, perché 800 miliardi di euro sono impossibili da reperire in Unione Europea, visti i vincoli di Maastricht che hanno appena confermato.

Ma allora che cosa si sono inventati questi bravi prestigiatori?

Adesso vi svelo il trucco che stanno usando per fare politiche espansive senza violare gli assurdi vincoli di bilancio europei:

nonostante i segnali di pace tra USA e Russia, alimentare nella popolazione inconsapevole che siamo sotto minaccia militare del nazista Putin e sostenere la necessità di aumentare la spesa per la difesa e la sicurezza;

quantificare i costi per la difesa e la sicurezza pari, guarda caso, agli 800 miliardi di euro di cui parla Mario Draghi nel suo Report;

decidere che questi costi non devono rientrare nel calcolo dei vincoli di deficit e di debito pubblico, in modo che si liberino altri 800 miliardi di euro per gli investimenti.

Il gioco delle tre carte, insomma, per non dover ammettere che l’austerity ed i vincoli di bilancio sono un errore da incompetenti economici, allora fanno finta di rispettare questi assiomi quando in realtà li stanno demolendo.

A questo punto è necessario fare un grande salto quantico di consapevolezza, per capire che il potere finanziario alimenta false emergenze al solo scopo di incutere nelle masse paura e senza di colpa, distraendo e dividendo le persone inconsapevoli, in modo da seguitare tranquillamente a creare denaro dal nulla per prestarcelo con le4 nostre garanzie e facendoci anche pagare interessi. Cornuti e mazziati.

Per chi vuole svegliarsi, questo video è un autentico percorso di consapevolezza che parte dall’Inferno della situazione attuale, vi conduce attraverso il Purgatorio della sovranità per approdare finalmente nel Paradiso di una Economia del benEssere per tutti.

Il Sire è solo l’unico strumento che permette di finanziare gli investimenti produttivi, ma riducendo il debito pubblico e le tasse.

È l’Uovo di Colombo che può migliorare la qualità della nostra vita.

Se non ora quando?

Fabio Conditi

Presidente dell'associazione Moneta Positiva

http://monetapositiva.it/

Movimento culturale Un Mondo Positivo

https://unmondopositivo.it/

dove puoi trovare libri e corsi per diventare consapevole

Documento di sintesi della proposta SIRE