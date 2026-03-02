Shock energetico: il Qatar ferma il GNL dopo l’attacco ai suoi impianti. L’Europa trema

Il mercato energetico globale ha appena subito uno scossone che definire drammatico è un eufemismo. Il Qatar, perno fondamentale della sicurezza energetica mondiale e secondo esportatore di Gas Naturale Liquefatto (GNL) al mondo, ha annunciato la sospensione totale della produzione. La causa non risiede in un banale guasto tecnico, ma in un attacco militare diretto contro le sue infrastrutture strategiche.

L’attacco al cuore dell’energia

Secondo un comunicato diramato il 2 marzo da QatarEnergy, la produzione di GNL e dei prodotti associati è stata bruscamente interrotta a seguito di raid che hanno colpito i complessi di Ras Laffan Industrial City e Mesaieed Industrial City.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha precisato che l’attacco è stato condotto tramite droni lanciati dal territorio iraniano, i quali hanno preso di mira:

Ras Laffan: Il centro nevralgico dell’export qatariota, dove operano i giganteschi treni di liquefazione.

Mesaieed: È stato colpito un serbatoio d’acqua indispensabile per l’alimentazione della centrale elettrica locale.

Al momento fortunatamente non si registrano vittime, ma le autorità stanno quantificando i danni strutturali. Né il Ministero né i vertici di QatarEnergy hanno per ora rilasciato ulteriori dichiarazioni.

I numeri di un colosso insostituibile

Per comprendere la gravità sistemica della situazione, è necessario guardare i numeri. Il Qatar non è un attore secondario, ma un vero e proprio architrave del mercato, soprattutto da quando l’Europa ha dovuto frettolosamente recidere i ponti con il gas russo.

Indicatore Valore (Dati 2025 S&P Global Energy CERA) Export totale GNL Qatar 82,4 milioni di tonnellate metriche Quota di mercato globale ~19% delle esportazioni mondiali Capacità produttiva Ras Laffan ~77 milioni di tonnellate/anno Posizione globale 2° esportatore (dietro gli USA)

Ras Laffan gestisce, di fatto, la quasi totalità della capacità di liquefazione dell’Emirato. Fermare questo hub significa sottrarre quasi un quinto dell’offerta mondiale di GNL in un colpo solo. Una botta che spiega la crescita dei prezzi sul mercato europeo. Comunque il GNL prodotto non avrebbe potuto essere trasportato per il blocco dello Stretto di Hormuz.

Le conseguenze macroeconomiche

Da una prospettiva macroeconomica ci troviamo di fronte a un da manuale, e altrettanto devastante, shock negativo dell’offerta. Una contrazione così violenta e improvvisa della disponibilità di gas provocherà inevitabilmente un’impennata dei prezzi, comprimendo il reddito disponibile delle famiglie e decuplicando i costi per le industrie energivore. Avremo un evento di stagflazione stile anni settanta.

L’ironia della sorte è evidente: l’Occidente, alla perenne ricerca di stabilità nel Golfo per mettersi al riparo dai ricatti energetici, si ritrova ora ostaggio di un’escalation militare diretta che colpisce proprio i suoi fornitori “sicuri”. Se l’interruzione dovesse prolungarsi, i governi europei dovranno inevitabilmente ricorrere a nuove politiche fiscali espansive per ammortizzare la frenata recessiva, ma la vera domanda a cui i mercati chiedono risposta oggi è: quanto gas è rimasto nei nostri stoccaggi per superare la tempesta?