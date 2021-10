Secessione! La maggioranza dei Repubblicani vorrebbe secedere negli USA

posted by Guido da Landriano

Un nuovo sondaggio del Center for Politics dell’Università della Virginia rivela che il 52% degli elettori di Trump e il 41% degli elettori di Biden “sono totalmente o parzialmente d’accordo” sul fatto che gli stati repubblicani e quelli democratici dovrebbero separarsi dall’unione, dividendo il paese.

Non siamo tornati al 1859, ma ormai la sfiducia reciproca fra le parti politiche sta superando i livelli di guardia. La politica, intesa come dialogo, sta fallendo completamente il proprio scopo, e allora si cerca la separazione.

Dal rapporto del Centro per la politica:

Un numero significativo di elettori sia di Trump che di Biden mostra la volontà di considerare la violazione delle tendenze e delle norme democratiche, se necessario, per servire le loro priorità. Circa 2 elettori su 10 di Trump e Biden concordano fermamente che sarebbe meglio se un “presidente potesse intraprendere le azioni necessarie senza essere vincolato dal Congresso o dai tribunali” e circa 4 su 10 (41%) di Biden e metà (52%) di Trump sono d’accordo sul fatto che sia ora di dividere il Paese, favorendo la secessione degli stati blu(dem)/rossi /rep) dall’unione.

Il sondaggio rileva inoltre che, mentre circa l’80% degli elettori di Trump e Biden preferisce la democrazia a una forma di governo non democratica, il 60% degli elettori di Trump non vede l’America come una democrazia rappresentativa – e invece più di un sistema gestito e truccato a beneficio dei ricchi.

Eccovi altri dati:

– La maggioranza degli elettori di Trump e Biden esprime sostegno a diversi elementi dell’infrastruttura bipartisan e ai progetti di legge di riconciliazione in discussione al Congresso, ma vi sono notevoli differenze nei loro livelli di sostegno.

– Le maggioranze, spesso ampie, degli elettori di Biden e Trump esprimono una qualche forma di sfiducia nei confronti degli elettori, dei funzionari eletti e delle fonti dei media che associano all’altra parte. Una forte maggioranza degli elettori di Trump non vede alcuna reale differenza tra democratici e socialisti, e la maggioranza degli elettori di Biden concorda almeno in parte sul fatto che non ci sia una vera differenza tra repubblicani e fascisti.

La radicalizzazione della politica americana è ormai alle stelle, unita a un’ampia sfiducia nei mass media, e questo è un grande male per una nazione. La politica però della sinistra preferisce la divisione ed il settarismo.

Ecco il sondaggio completo



