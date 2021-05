Scoop: Letta discute con i dirigenti PD con pacati consigli sulla “Dote per i diciottenni”

Grazie ad un nostro infiltrato presso la sede del PD possiamo fornirvi la prima riunione della direzione del PD, alla presenza dello stratega politico Boccia e dell’esperto di economia Misiani, in cui si è discusso dei successi, attuali e futuri, del famoso piano “Una dote per i diciottenni”. Per chi non fosse informato questo piano, studiato dai migliori economisti politici del PD, prevede di far pagare una tassa di successione incrementata per dare 10 mila euro ai diciottenni, e che ne facciano quello che vogliono.

Pare che a consigliare questa idea sia stato un Comitato Tecnico Scientifico formato ad hoc di cui, pare, facciano parte Vlad Tepes, Attila l’Unno, Idi Amin Dada, Pol Pot e Topolino, il tutto contro ogni tentativo di segregazione razziale e razzista

Vi lasciamo al video segreto…



