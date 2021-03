Scanzi “Il Vaccinato”: sospeso il contratto con La7, resta in peidi quello con la RAI. Che strano…

Dopo quanto successo a Non è L’Arena, il giovane vaccinato Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto e commentatore Rai e LA7, il tutto solo per meriti di anti-salvinismo militante, inizia a sentire gli effetti delle sue azioni, non sicuramente corrette.

Andrea Scanzi ha detto un bel po’ di bugie su come sia riuscito ad avere l’agognata vaccinazione “Astra-Zeneca”:

si è presentato come Caregiver dei genitori, che, letteralmente, da traduzione banalissima di Google Translate, significa “Badante””, salvo poi andarsene in trentino in un centro benessere. PS I genitori non sono vaccinati;

sarebbe entrato nella lista dei riservisti, peccato che questa lista sia stata creata molto dopo la sua iscrizione;

il responsabile del servizio dell’Ospedale di Arezzo ha tranquillamente affermato che il prode giornalista poteva aspettare “Un mese o un anno” prima di farsi vaccinare;

le dosi Astra-Zenaca , non vengono “gettate via” a fine giornata, ma durano almeno 48 ore in un normale frigorifero. Lui non ha usufruito di dosi da buttare perchè sarebbero state iniettabili a qualcun altro il giorno dopo.

Dopo quello che è stato reso noto in TV La7 ha deciso di sospendere la collaborazione con lui: per dare delle notizie attendibili a terzi bisogna anche essere personalmente autorevoli, per cui un giornalista colto con le mani nel sacco è meno credibile della media. Non ci stupiamo che la RAI lo tenga a libro paga: del resto da Bianca Berlinguer ha avuto il piacere di quelle che si chiamano “Interviste in ginocchio”, mentre ci sarebbe stato ben altro da chiedere.

Cosa dovrebbe fare Scanzi? Andare in TV e pubblicamente chiedere scusa, alla giapponese. Un bell’inchino, confessare di avere paura di un virus che uccide meno dell’1% dei contagiati , e se hanno quasi il doppio dei suoi anni, invitare a non fare come lui. Un atto coraggioso, quindi, da buon giornalista protetto di sinistra, non lo farà mai.



