“Satoshi Nakamoto” si sta impossessando di Bitcoin Chash. Chi c’è dietro

Torniamo ad occuparci di criptovalute per occuparci di Bitcoin Cash, quarta valuta virtuale del gruppo e con un valore di capitalizzazione per 4,5 miliardi di dollari, un peso massimo, potremmo dire:

Qualcuno sta prendendo il controllo del mining della valuta virtuale. Un singolo miner, sotto la denominazione di Satoshi Nakamoto, attualmente controlla il 40% del mining della valuta virtuale come mostra questo grafico tratto da Coin.dance .

Non essendo un pool ufficiale è l’ultima fettina in grigio che vedete in fondo al grafico del mining. Pian Piano ha assorbito la capacità di mining di diversi piccoli minatori e pools.

Il problema è che , in teoria, se in una blockchain una parte supera il 50% del Mining è in grado di “”Riorganizzare” lo blockchain e quindi di cancellare o riautorizzare transazioni tramite quello che si chiama il “Double spending”. Secondo il sito specializzato in questo tipo di attacchi crypto51 un attacco hacker a BCH di questo tipo è possibile, anzi piuttosto conveniente, avendo la capacità di mining necessaria. BCH già a fine 2018 ha riorganizzato la blockchain introducendo un sistema di protezione contro gli attacchi da BCH SV, l’altra versione di Bitcoin Cash. Il controllo del mining potrebbe anche prtare alla ridefinizione delle commissioni, danneggiano quindi questa criptovaluta, ma, dopo un aumento di questi valori, poi sono crollati.

Insomma resta un po’ un mistero il senso di questa operazione. secondo molti dietro a Satoshi Nakamoto si nasconderebbe l’uomo che afferma di essere l’inventore di BTC, cioè Craigh Wright, ora al centro di polemiche dopo aver attaccato diversi altri esponenti del movimento crypto, da Hodlnaut, il creatore di Lightining Network, a Vitalik Buterin . Forse si tratta solo di un estremo tentativo di acquisire attenzione e controllo.

