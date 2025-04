Satellite Russo per la guerra nucleare sembra fuori controllo in Orbita

Il misterioso satellite russo in orbita che, secondo funzionari statunitensi, sarebbe collegato a un programma di armi antisatellite nucleari, sembra ruotare in modo incontrollato, il che suggerisce che potrebbe non funzionare più, in quello che potrebbe essere una battuta d’arresto per il programma spaziale militare di Mosca, secondo gli analisti statunitensi.

Il satellite Cosmos 2553, lanciato dalla Russia poche settimane prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, ha avuto diversi episodi di rotazione errata nel corso dell’ultimo anno, secondo i dati del radar Doppler della società di monitoraggio spaziale LeoLabs e i dati ottici di Slingshot Aerospace condivisi con Reuters.

Ritenuto un satellite radar per l’intelligence russa e una piattaforma di test delle radiazioni, lo scorso anno il satellite è stato al centro delle accuse degli Stati Uniti secondo cui la Russia starebbe sviluppando da anni un’arma nucleare in grado di distruggere intere reti satellitari, come il vasto sistema internet Starlink di SpaceX utilizzato dalle truppe ucraine.

I funzionari statunitensi ritengono che lo scopo del Cosmos 2553, sebbene non sia di per sé un’arma, sia quello di aiutare la Russia a sviluppare un’arma nucleare antisatellite. La Russia ha negato di stare sviluppando un’arma di questo tipo e afferma che il Cosmos 2553 è destinato a scopi di ricerca.

La Russia, potenza spaziale storica che ha lanciato il primo uomo nello spazio nel 1961, è da decenni impegnata in una corsa alla sicurezza spaziale con gli Stati Uniti che, negli ultimi anni, si è intensificata e si è diffusa nell’opinione pubblica, poiché l’orbita terrestre è diventata un punto caldo per la concorrenza del settore privato e per le tecnologie militari a supporto delle forze di terra.

Il satellite Cosmos 2553 si trovava in un’orbita relativamente isolata a circa 2.000 km sopra la Terra, parcheggiato in un punto caldo di radiazioni cosmiche che i satelliti di comunicazione o di osservazione della Terra tipicamente evitano.

A novembre LeoLabs ha rilevato quelli che sembravano movimenti errati del satellite utilizzando misurazioni radar Doppler dalla sua rete globale di stazioni terrestri. A dicembre, l’azienda ha aggiornato la sua valutazione a “alta certezza” che il satellite fosse in caduta libera, sulla base di ulteriori dati radar e immagini del satellite acquisite da un’altra azienda spaziale, ha dichiarato a Reuters Darren McKnight, Senior Technical Fellow di LeoLabs.

“Questa osservazione suggerisce fortemente che il satellite non è più operativo”, ha affermato il Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede a Washington, in merito all’analisi di LeoLabs contenuta nel suo rapporto annuale Space Threat Assessment, che sarà pubblicato venerdì e condiviso con Reuters.

Il satellite aveva già mostrato segni di comportamento anomalo. Slingshot, la cui rete globale di telescopi ha monitorato il veicolo spaziale dal suo lancio il 5 febbraio 2022, ha rilevato dei movimenti nel maggio 2024.

“Slingshot ha notato che la luminosità dell’oggetto è diventata variabile, indicando un potenziale ribaltamento”, ha detto un portavoce dell’azienda.

Ma secondo le ultime osservazioni di Slingshot, Cosmos 2553 sembra essersi stabilizzato, secondo Belinda Marchand, Chief Science Officer dell’azienda.

Occhi puntati sugli oggetti in orbita

I servizi commerciali di tracciamento spaziale sono relativamente giovani ma in rapida evoluzione e molto richiesti, dato il numero crescente di satelliti civili e militari in orbita.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e le forze armate di altri paesi, desiderosi di evitare errori di valutazione militare, hanno dato la priorità a una migliore visione dell’orbita per distinguere meglio i vari tipi di manovre dei veicoli spaziali e se gli oggetti sono civili o militari.

Il Comando Spaziale degli Stati Uniti, che traccia gli oggetti nello spazio e in passato ha condannato i satelliti militari russi, non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Cosmos 2553 è uno delle decine di satelliti russi nello spazio sospettati di avere legami con il programma militare e di intelligence del Paese. La Russia considera Starlink di SpaceX, una formidabile costellazione di migliaia di satelliti, un obiettivo militare legittimo, poiché le truppe ucraine utilizzano il servizio in combinazione con le armi sul campo di battaglia.

Mosca, così come la Cina e gli Stati Uniti, stanno investendo decine di miliardi di dollari in capacità spaziali militari e stanno testando in segreto una serie di tecnologie in orbita che potrebbero avere usi militari ostili, suscitando preoccupazioni di errori di calcolo e di leggi di targeting giustificabile in caso di un futuro conflitto spaziale.