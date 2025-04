San Francisco: per rilanciare la città l’idea geniale è una donna nuda alta 45 metri

Una statua di una donna nuda alta 14 metri domina ora l’Embarcadero Plaza di San Francisco, suscitando stupore, scherno e critiche in egual misura, secondo Fox News .

La scultura, intitolata R-Evolution, originariamente creata per il Burning Man nel 2015 da Marco Cochrane, è stata inaugurata giovedì con luci, musica e performance artistiche. Progettata per “respirare” grazie a motori interni, la statua vuole simboleggiare la forza e la compassione.

Invece, ha scatenato le reazioni negative dei residenti e dei commentatori che la considerano un’installazione fuori luogo in una città ancora alle prese con il problema dei senzatetto, dello spaccio di droga all’aperto e del declino economico.

“Niente dice ‘rivitalizzare il centro città’ come una donna nuda di 14 metri che subisce un intervento chirurgico al fondoschiena”, ha ironizzato un utente dopo che un video virale ha mostrato una piattaforma aerea sollevata goffamente tra le gambe della statua. Un altro ha commentato: “Questa immagine incarna lo spirito di San Francisco: la testa nel…”.

Today we learned that San Francisco is building a giant statue of a woman and in order to construct it they have to go up into her asshole. LMAO 💀pic.twitter.com/bkMoU9gz58 — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) April 10, 2025

Mentre alcuni hanno elogiato la scultura come fonte di empowerment, altri la considerano una priorità fuori luogo. “Non so da dove cominciare per parlare delle priorità sbagliate della città di San Francisco”, ha detto Bruce Lou, recente sfidante repubblicano della deputata Nancy Pelosi. ‘Sembra che si concentrino su tutto tranne che sulle cose importanti’.

John Dennis, ex presidente del Partito Repubblicano di San Francisco, ha espresso una critica ancora più dura: ‘Una donna nuda gigante che blocca l’orgoglioso e iconico Ferry Building è una metafora perfetta della San Francisco di questi tempi’.

Anche voci di sinistra si sono unite al coro. Sarah Hotchkiss, redattrice artistica di KQED, ha scritto: “Giovedì, mentre guardavo questa monumentale scultura in acciaio e rete metallica, mi sono sentita imbarazzata per la città di San Francisco… siamo tutti spettatori di questa cosa e nessuno ci ha chiesto se la volevamo”.

L’installazione della statua arriva in un momento in cui la città è colpita da una crisi dei senzatetto che, secondo i dati municipali, riguarda oltre 8.300 residenti. Mentre San Francisco prevede di spendere quasi 690 milioni di dollari per gli alloggi e i senzatetto nel prossimo anno fiscale, gli accampamenti rimangono diffusi.

Le statistiche sulla criminalità mostrano un quadro contrastante: i crimini violenti sono diminuiti del 14% e i furti d’auto sono ai minimi da 22 anni, ma la violenza con armi da fuoco è aumentata del 5%. Gli arresti per droga sono aumentati di quasi il 40% rispetto all’inizio del 2024, ma i critici sostengono che l’applicazione della legge senza un trattamento adeguato non fa altro che spostare il problema.

Fox News scrive che R-Evolution dovrebbe rimanere in mostra per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. Sperando che una tem