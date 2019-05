SALVINI VS GRUBER A OTTO E MEZZO. Siri, ricette europee, quota cento e caso Lombardia. DUELLO ALL’ULTIMO SANGUE.

Salvini contro la Gruber a Otto e Mezzo. Salvini risponde alle aggressive domande della giornalista dai capelli, e non solo, rossi. I temi della discussione sono quelli dell”attualità: i colpevoli devono essere pagati ed i processi non si fanno ad Otto e Mezzo, ma la scelta dei sottosegretari spetta a Conte ed un dibattito di questo genere non basta per far cadere un governo.

Vi è anche un forte invito ad abbassare da parte del Ministro, che poi parla anche di Fazio e del suo stipendio, con una Gruber avvocato difensore molto attivo del collega milionario in Rai…

Tra l’altro la Gruber è talmente indipendente che parla di “Pri. A sconfitta di Salvini”. Complimenti al giornalismo..

https://mobile.twitter.com/OttoemezzoTW/status/1126167047971516416

