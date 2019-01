SALVINI RISCHIA: ORMAI FORZA ITALIA E’ ALLINEATA COMPLETAMENTE CON IL PD

Ormai è abbastanza chiaro che Salvini andrà sotto processo per il caso “Diciotti”.Il Movimento Cinque Stelle, per voce di Paragone, ha già affermato che, seguendo la sua consuetudine, voterà a favore della procedura penale contro il ministro. Ora Forza Italia, che fino a ieri (letteralmente a ieri), appoggiava la posizione della Lega sui porti chiusi e sullo stretto controllo dell’immigrazione.

Ora la cosa sta cambiando e forse, per la prima volta, Forza Italia si sta allontanando da Salvini.

I segni sono evidenti

A questo si aggiunge la Prestigiacomo, esponente non di secondo piano di Forza Italia, che è andata sulla nave a controllare le condizioni dei 47 migranti a bordo:

Dopo ore e ore di attesa finalmente le autorita' si sono pronunciate:non e' possibile salire a bordo della SeaWatch3 ci hanno concesso soltanto un giro attorno alla nave, senza cosi' potere verificare le condizioni dei migranti e dell'equipaggio. Di cosa hanno paura? pic.twitter.com/ZEyWXESbVS — s prestigiacomo (@stefprest) January 26, 2019

Ora ricordiamo che la nave è stata messa sotto accusa persino dalle autorità olandesi, perchè, con il mare grosso, invece che mettere la prua per il porto pià vicino indicato, Tunisi, si è provocatoriamente diretta verso l’Italia ed ora detiene come ostaggi (non saprei come definirli diversamente) i migranti a bordo.

Nonostante l’evidente violazione di tutte le norme, la provocazione contenuta nel Gesto, abbiamo ormai che Forza Italia si è allineata completamente, a partire dal suo leader, con il Partito Democratico e LeU.

In Senato si mette veramente male per Salvini che rischia di perdere l’immunità. A questo punto conviene a lui stesso abbandonare l’immunità e gettarsi nella competizione giudiziaria e politica chiamando il popolo al suo fianco. La moderazione mostrata al governo non è servita a nulla: il disegno di distruzione dell’Italia tramite immigrazione forzata e devastazione economica deve continuare. A questo punto solo una forte ed unitaria convocazione popolare, a qualsiasi costo, può riportare sia un cambiamento politico deciso, sia una la salvaguardia personale. Solo il popolo può salvare Salvini.

Resta poi un’ultima questione politica: che senso ha mandare aventi le maggioranze locali con Forza Italia, in Veneto, Lombardia a Liguria? Che senso ha mantenere al potere i propri avversari ?



