SALVIAMO L’ITALIA CON UNA COLLETTA: diamo una liquidazione ai pentastellati

L’immagine qui sopra si riferisce ad un articolo de “Il Giornale”: al concorso per assistenti parlamentari della Camera ci sarebbero diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle che si presenteranno per rimanere in parlamento come dipendenti. Dopo la finanziaria, dopo l’unione con il PD, dopo l’incredibile e scandaloso voltafaccia sull’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti-Salvini l’unico modo per un pentastellato per essere sicuro di rientrare in parlamento è, infatti, come dipendente. Peccato che tutto questo abbia causato le proteste di tutti gli altri partecipanti al concorso ed costituisca un colossale conflitto di interessi per il presidente dela Camera Fico, a Cinque Stelle.

Ormai appare chiaro che un centinaio di parlamentari a Cinque Stelle, fra Camera e Senato, tiene sotto ostaggio la politica e la Nazione italiana perchè, semplicemente, al termine del proprio mandato non avrebbe né niente da fare né alcun reddito. Sacrificano il Paese per quello che Guicciardini avrebbe chiamato “Il Particulare”, cioè l’interesse personale.

Dato che è questo che ci dona il pessimo, piegato governo attuale è necessario trovare una via d’uscita. Allora ecco la provocazione: apriamo una colletta pubblica per garantire ai Pentastellati che vogliano finalmente ritirarsi a vita privata un’uscita dignitosa, paradossalmente quello che loro hanno voluto, nel loro massimalismo, negare agli altri. All’avversario bisogna dare una via di fuga, e lui la seguirà, bloccarlo e portarlo alla disperazione lo spingerà a resistere fino alla disperazione e questo è un errore. Quindi questa è la provocazione: diamo una liquidazione ai pentastellati e permettiamo all’Italia di sopravvivere.