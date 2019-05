Rinaldi: l’immigrazione problema da risolvere a livello europeo

Il problema dei migranti irregolari torna al centro della discussione politica nel momento in cui la Sea Watch sbarca, con l’aiuto di una procedura di sequestro del PM di Agrigento, il suo carico di migranti irregolari in Italia. Nel momento in cui la Francia è mossa dalle manifestazioni dei Sans Paper vi proponiamo un estratto di una breve intervista concessa alcuni mesi fa da Antonio M. Rinaldi in cui si metteva in luce come il problema migratorio sia un problema italiano perchè non si è avuto il coraggio di risolverlo a livello europeo.

Ricordiamo che Antonio Maria Rinaldi è candidato alle elezioni europee, collegio del Centro Italia, con la Lega.

Buon ascolto



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐