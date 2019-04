Rinaldi ad Omnibus: il 25 aprile dovrebbe essere una festa di Unità. Non esiste rischio autoritario in Italia, se non per gli organismi internazionali

Intervento a Omnibus La7 di Antonio Maria Rinaldi in occasione del 25 aprile. Il discorso dell’intervento naturalmente sulla festa , e Rinaldi mette in luce come il festeggiamento non dovrebbe essere utilizzato per dividere, ma per unire gli italiani in una celebrazione. Quindi si passa a parlare del “Pericolo Autoritarismo” che molte parti richiamano, affermando che in Italia non esiste nessun pericolo autoritario, ma, se mai, l’autoritarismo è quello che proviene da organi internazionali non eletti da nessuno e che non rispondono a nessuno, come la BCE. Questo non significa dare colpe a Draghi, che è parte del sistema, ma, se mai, criticare il sistema stesso.

Ringraziamo il sito Vota Rinaldi per aver fornito il video in questione



