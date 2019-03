Rinaldi ad AGORA’: Non può esserci un poliziotto per ogni italiano. Se uno entra in casa mia e minaccia mio figlio gli spacco la testa

Oggi Antonio Maria Rinaldi è intervenuto ad Agorà Rai sul tema della legge, recentemente approvata, sulla legittima difesa. Il professore, mostrando un video di tre malintenzionati che hanno tentato di entrare a casa sua a Roma, ha detto senza esitazione che se queste persone entrano in casa sua e minacciano suo figlio disabile gli spacca la testa. Chi non lo farebbe? Nello stesso tempo ricordiamo che la riforma estende un diritto fondamentale: se una persona agisce per legittima difesa e viene quindi assolta in sede penale al ladro verrà inibita la possibilità di chiedere danni in sede civile. Non si assisterà quindi più alla situazione assurda per cui chi agiva per legittima difesa veniva ad essere assolto civilmente, ma rischiava di rispondere penalmente.

Buon Ascolto.

"Sarà sempre la magistratura a decidere. Ci deve pensare lo Stato però non può esserci la polizia per ogni italiano"#legittimadifesa, parla @Rinaldi_euro ora ad #agorarai pic.twitter.com/6ywLq6eVjA — Agorà (@agorarai) March 29, 2019



