RadioRadio: eccovi un esempio di Fake News in diretta

posted by Guido da Landriano

Il problema dei numeri è che, se vengono sciorinati, devono essere precisi e contestualizzati, altrimenti si fa confusione e si dicono delle fake news. Bassetti va dalla Berlinguer e, candidamente, afferma che nel Regno Unito il 91% della popolazione è vaccinato per cui si può fare a meno del Pass vaccinale, cosa che è aborrita dagli inglesi.

Peccato sia un’enorme fake news, perché gli inglesi hanno una percentuale di vaccinati inferiore a quella italiana anche se superiore al 60%, e non ci sia nessuna vaccinazione prevista per i minori. Lo spiega bene Radioradio

Probabilmente il genovese medico voleva riferirsi alla fascia di popolazione più anziane che, effettivamente, è stata massicciamente vaccinata nel Regno Unito, come del resto in Italia

Però il Pass vaccinale al lavoro non ha nulla a che fare con questo: a essere vaccinati quasi in modo totale sono pensionati, persone che sono uscite dal mondo del lavoro. La realtà è moto più semplice: i popoli che amano la libertà non la vogliono limitata. Noi, che siamo abituati a obbedire, siamo disponibili ad accettare un po’ di tutto, dai Bassetti ai Brunetta…



