Quanto Petrolio c’è in un’auto elettrica?

posted by admin

Quando pensiamo all’acquisto di un’auto elettrica immaginiamo che, con il nostro acquisto , aiuteremo a non estrarre più petrolio ed a lavorarlo. Pensiamo di ridurre l’uso di procedimenti come la raffinazione petrolifera ect. Attualmente ogni americano usa 4,5 litri di benzina o derivati tutti i giorni, naturalmente in media, e questo ci dà un’idea della nostra dipendenza dall’oro nero.

Anche un’auto elettrica, in realtà, è fatta di petrolio , attraverso l’uso di polimeri, derivati dalla produzione di petrolio e dalla sua lavorazione, che, pur presentando caratteristiche di resistenza simili a quelle del metallo, hanno un peso enormemente inferiore, permettendo quindi di migliorare le prestazioni delle auto. Si calcola che in una Tesla vi siano 158 litri di petrolio. Nel 2020 si calcola che in media un’auto elettrica conterrà 350 kg di polimeri. quindi il petrolio rimarrà essenziale nel mondo dell’auto.

In questa infografica troverete le informazioni complete.



