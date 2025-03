Quanto guadagna l’Italia dall’iGaming

L’iGaming, termine che indica l’insieme delle attività di gioco e scommesse effettuate tramite piattaforme digitali, ha registrato una crescita esponenziale in Italia negli ultimi decenni. Questo settore comprende giochi da casinò online, poker, scommesse sportive e altre forme di intrattenimento legate al gioco su internet. La regolamentazione introdotta negli ultimi anni ha reso il comparto più sicuro per i consumatori e più redditizio per l’economia nazionale, trasformandolo in una delle più importanti fonti di entrate per l’erario.

I fattori chiave della crescita dell’iGaming

Uno dei principali motori dell’espansione dell’iGaming è stata la diffusione delle piattaforme online, che permettono di accedere ai giochi da casinò in qualsiasi momento, purché si disponga di una connessione a internet. Questa accessibilità ha ampliato notevolmente la base di utenti, includendo sia giovani adulti che fasce di età più mature. Tuttavia, data l’ampia offerta disponibile, individuare la piattaforma più adatta può risultare complesso. Per orientarsi in quest’ottica, può essere utile consultare ad esempio uno dei tanti siti di comparazione presenti sul web, portali che selezionano le piattaforme migliori tra quelle autorizzate, come si evince dal seguente elenco che mostra i casinò online migliori selezionati da iGaming.com. Questo permette all’utente di avere una visione d’insieme del mercato di riferimento, aiutandolo a compiere scelte consapevoli riguardo la scelta dell’operatore che meglio soddisfa le proprie esigenze.

Un altro elemento determinante è stato l’ottimizzazione dei giochi per dispositivi mobili. A partire dal 2015, l’industria ha investito nello sviluppo di applicazioni e siti web responsive, consentendo agli utenti di giocare direttamente da smartphone e tablet. Questa evoluzione ha reso il gioco online più accessibile, favorendo un aumento esponenziale del numero di giocatori. A contribuire alla crescita del settore sono stati anche i progressi nella sicurezza informatica e nei metodi di pagamento digitali.

L’introduzione di sistemi di crittografia avanzati e la diffusione di portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller hanno reso le transazioni più sicure e veloci, aumentando la fiducia degli utenti nel gioco online.

L’importanza economica dell’iGaming in Italia

Le prime piattaforme online offrivano prettamente giochi come poker e blackjack, attirando un numero importante di utenti. Ciò ha spinto, nel 2011, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ad introdurre regolamentazioni specifiche per il comparto, aumentando le misure di sicurezza e favorendo l’emersione di operatori legali. Queste normative hanno contribuito a ridurre la presenza di operatori illegali, garantendo maggiore tutela ai consumatori e incrementando le entrate fiscali derivanti dal settore.

Secondo i dati più recenti, il settore del gioco online in Italia ha generato un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2023, rappresentando una componente significativa dell’economia digitale nazionale. Questa crescita ha avuto un impatto positivo sull’economia italiana, generando posti di lavoro e attirando investimenti sia nazionali che internazionali. Inoltre, le entrate fiscali provenienti dall’iGaming rappresentano una fonte significativa per l’erario, contribuendo al finanziamento di servizi pubblici e infrastrutture.

Un altro indicatore della rilevanza del settore è l’interesse generato per l’aggiudicazione delle nuove concessioni da parte di grandi gruppi italiani ed internazionali. Attualmente, il mercato italiano è uno dei più regolamentati in Europa, e si prepara ad una vera e propria rivoluzione in vista del bando per le concessioni per il gioco a distanza. Le aziende, secondo quanto prevede la nuova normativa, dovranno far fronte ad importanti oneri sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello dell’innovazione tecnologica, il tutto ha come finalità principale la tutela del consumatore e l’aumento della qualità dei giochi offerti.

Prospettive future

Le proiezioni indicano che il settore del gaming continuerà a crescere a livello globale, con un giro d’affari stimato di 522 miliardi di dollari entro il 2027. In Italia, l’iGaming è destinato a mantenere un ruolo centrale nell’economia digitale, sostenuto da innovazioni tecnologiche e da una regolamentazione attenta che garantisca sicurezza e trasparenza per gli utenti.

Un aspetto cruciale per il futuro sarà l’evoluzione delle normative europee e nazionali sul gioco online. L’incremento delle misure di protezione per i giocatori e la prevenzione del gioco problematico saranno elementi chiave per garantire la sostenibilità del settore nel lungo termine. Inoltre, la crescita delle tecnologie emergenti come la blockchain e il metaverso potrebbe introdurre nuove modalità di gioco, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e sicura.