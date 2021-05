Quando anche James May (Top Gear) resta a piedi con la Tesla….

James May è un giornalista e conduttore televisivo piuttosto famoso in tutto il mondo per aver presentato Top Gear insieme a Jeremy Clarkson e Richard Hammond e ora The Grand Tour, con gli stessi colleghi. May era chiamato dai suoi scherzosi amici “Capitan Lento”, perché era il più prudente in pista.

May ha deciso di comprare e provare una Tesla Model S, e, dopo averla testata, è rimasto a piedi per un fatto banale che non incontrereste con nessuna auto a combustione interna e, probabilmente, neanche con un’altra auto elettrica..

Eccovi il video in lingua originale e dopo la spiegazione

Tesla ha due batteria: quella per l’autonomia, al posto del pianale, e poi ha una banale batteria a 12 V che invece è sotto il cofano. La piccola batteria serve per aprire e chiudere le porte e far funzionare il computer interno.

La grande batteria ricarica la piccola batteria, ma quando la batteria per l’autonomia principale è carica al 100% allora smette di caricare quella piccola, per non perdere autonomia. Però questo significa che, anche se siete a casa ed avete l’auto collegata alla rete elettrica e al massimo dell’autonomia, potete rimanere a piedi, e piuttosto male pure. Infatti se lasciate l’auto in garage a lungo la batteria 12V si scaricherà. A questo punto NON potrete neanche aprire le portiere ed il cofano e NON potrete accedere alla batteria piccola per ricaricarla. Dovrete, letteralmente, smontare mezza auto per aprire accedere al piccolo accumulatore per ricaricarlo con un banale carica batteria. James May è stato anche fortunato perchè era a casa sua. Se la batteria principale fosse stata al 100% e quella secondaria fosse andata in corto circuito, cosa che può succedere, fuori casa sarebbe stato anche peggio.

Per fortuna che questo è il futuro dell’auto..



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐