quando AL Gore predisse che l’Artico non avrebbe più avuto ghiacci nel 2013

Nel 2007 Al Gore, ex vicepresidente degli USA ed a capo di una campagna ambientalista per molti versi simili a quella portata avanti ora, solo più seria ed organizzata, si sbilanciò con una previsione molto forte, che vi riportiamo come la riprese la BBC

(ricordiamo che ad Al Gore venne dato il premio Nobel per la pace nel 2007, e le seguenti parole sono proprio collegate all’accettazione)

“L’ex vicepresidente Al Gore ha citato le analisi del professor Maslowski lunedì nel suo discorso di accettazione al premio Nobel per la Pace in Oslo.

Le nostre previsioni per il 2013 per lo scioglimento completo dei ghiacci in estate non considera i due minimi del 2005 e 2007″” Ha spiegato il ricercatore della Scuola di Specializzazione Navale di Monterey, California, alla BBC.

“Cosi, considerati questi fatti, si può concludere che le nostre previsioni per il 2013 sono fin troppo prudenti. L’effetto di questi fatti èche non è solo un ciclo, una fluttuazione. La perdita della calotta quest’anno sarà la precondizione perchè questo avvenga anche il prossimo anno, anche in modo peggiorato”

“Ci saranno ancora più scioglimenti, ancora più assorbimento di calore ed ancora più scioglimenti. Alla fine si scioglieà, piuttosto rapidamente. Può essere nel 2013 , ma comunque sarà presto, prima del 2040”

Al Gore parte deciso con la data del 2013, che viene indicata come fin troppo ottimistica, salvo poi introdurre la data del 2040, en passant. Comunque voglio togliere ogni paura ai lettori. L’immagine qui acclusa è quella della calotta artica al 18 maggio:

Dopo un minimo ad aprile le calotte hanno ripreso a crescere con un ritmo deciso ed attualmente bloccano il passaggio a Nord Ovest e gran parte della costa della Groenlandia.

Questo tipo di errori deriva dal fatto di ritenere dei trend di breve periodo come permanenti, mentre il clima è sempre soggetto a picchi ed alla loro inversione. Se un premio Nobel per la pace come Al Gore, con tutti i mezzi che aveva, prese una topica simile, come fanno a parlare le varie Greta?



