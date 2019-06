QUALI SONO LE MARCHE PIU’ IMPORTANTI PER VALORE

posted by Fabio Lugano

Vi presentiamo un’infografica interessante nel quale sono presentati i valori delle marce commerciali più imprtatni in termini di valore. I colori indicano i diversi settori di riferimento, ad esempio high tech il blu, finanza in verde, etc. Questo vi permette, visivamente, di vedere il diverso valore di marchi notissimi:

Apple, Google, Microsoft e Amazon sono i pezzi grossi del valore dei brand. Per fare un esempio Apple vale olte 12 volte Gilette, noto brand commerciale, o sei volte Mercedes, Eppure le Mercedes le vediamo tutti i giorni !!

ecco una classifica delle prime posizioni per valore, con le variazioni relative. Facebook è l’unica che ha risentito negativamente nell’ultimo anno. Non sarà stato questo che ha spinto al lancio di Libra?