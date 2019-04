Quali nazioni sarebbero più intelligenti ??

Una nuova classifica del livello di IQ mondiale è stata recentemente pubblicata dal ricercatore David Becker. Quale è l’immagine che ne è risultata a livello di infografica:

Il quoziente di intelligenza medio mondiale è pari ad 82. In una classe in cui IQ viene considerato come strumento di misurazione sii direbbe che il ragazzo deve impegnarsi maggiormente.

Nella percentuale fra 5% ed il 20% in cui si trova IQ 82 può fare dei lavori semplici, manuali e con spiegazioni di base semplici, con le mani direttamente sul sul prodotto. Già la caetgoria successiva è quella più impegnativa in cui si può utilizzare in linguaggio più complesso e con impieghi quali il poliziotto, il macchinista , il venditore. Secondo questa ricerca a questa categoria appartiene l’Italia con il suo 95.

Il sistemaa educativo ha in questa classifica una grande importanza, e , purtroppo, non è un bel segnale per gli studenti. Paesi come Singapore, Honk Kong, Cina e Taiwan, ai vertici, hanno sistema di insegnamento molto tradizionali, selettivi e rigidi, l’esatto opposto della mollezza che spesso contraddistingue la scuola moderna. Quindi per essere più intelligenti è meglio studiare che fare buca per andare alle manifestazioni…



