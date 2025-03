Putin: ok al cessate al fuoco, Purchè sia la base di una pace duratura. Europa ininfluente

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere d’accordo con l’idea di un cessate il fuoco di 30 giorni sostenuto dagli Stati Uniti in Ucraina, ma ha sottolineato che i dettagli dell’accordo devono essere discussi e che qualsiasi tregua dovrebbe portare a una pace duratura.

“Siamo d’accordo con le proposte di cessazione delle ostilità”, ha detto Putin ai giornalisti in una conferenza stampa al Cremlino giovedì dopo i colloqui con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

“Ma noi partiamo dal fatto che questa cessazione dovrebbe essere tale da portare alla pace a lungo termine e da eliminare le cause originarie di questa crisi”, ha detto.

“L’idea in sé è corretta e noi la sosteniamo. Ma ci sono questioni che dobbiamo discutere”, ha detto Putin. “E penso che dobbiamo parlare anche con i nostri colleghi americani”, ha aggiunto.

Poco dopo le dichiarazioni di Putin, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti nello Studio Ovale che la dichiarazione di Putin era “molto promettente” ma “non era completa” e ha detto di essere disposto a incontrare o parlare con il leader russo.

Ha detto che l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff era impegnato in serie discussioni con i funzionari russi a Mosca riguardo alla proposta di tregua.

Ucraina diffidente, Europa fuori dai giochi, in ogni modo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha criticato Putin, affermando che la sua risposta è stata “molto manipolativa”.

“Zelenskyy ha dichiarato su Telegram che il presidente russo “ha paura di dire direttamente al presidente Trump che vuole continuare questa guerra, che vuole uccidere gli ucraini”.

Non è impossibile che vi siano anche contatti diretti fra Trumpe Putin per definire i punti più scottanti del cessate il fuoco cioè le garanzie reciproche di un disarmo accompagnato dalla fine delle ostilità, oltre che dal futuro dei territori occupati.

Comunque una cosa è chiarà: l’Europa non avrà nessuna parte nei colloqui e i Paesi NATO. Putin non vuole nessuna forma di trattativa con i Paesi europei, considerati come bellligeranti e non terzi, ed è conditio sine qua non il fatto che l’Ucraina non sarà parte della NATO e che soldati dell’Alleanza non saranno sul suo territorio. Questo toglie un problema a quei paesi, come l’Italia, che non volevano inviarne.

I prossimi passi

I commenti di Putin sul piano sostenuto dagli Stati Uniti sono stati i primi da quando l’Ucraina ha detto che avrebbe accettato la proposta dopo i colloqui con i funzionari statunitensi a Gedda, in Arabia Saudita, martedì.

A seguito dell’incontro, gli Stati Uniti hanno annunciato la ripresa degli aiuti militari e della condivisione di informazioni con Kiev dopo una temporanea interruzione.

Pur offrendo il proprio sostegno al cessate il fuoco, Putin ha anche elencato una serie di questioni da chiarire.

La Russia vuole garanzie che il cessate il fuoco non venga usato come un’opportunità per le truppe ucraine, specialmente nella regione russa di Kursk, di ricevere armi. Mosca vuole anche discutere su chi controllerà la tregua. Paradossalmente la chiusura della Sacca sta risolvendo un problema.

Il mese di colloqui e cessate il fuoco sarebbe usato per trovare un accordo stabile, secondo le necessità dei due paesi, il tutto mediato da Paesi terzi come l’Arabia Saudita. La UE non prenderebbe parte in nessun modo né nelle trattative né nelle garanzie militari successive. Al massimo pagherà il conto.